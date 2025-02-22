Девятнадцатилетняя невеста Лепса рассказала, как готовится к свадьбе

Невеста Лепса планирует сшить для свадьбы три платья по собственному дизайну
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Аврора Киба планирует переехать из Лондона в Москву уже этим летом
Аврора Киба планирует переехать из Лондона в Москву уже этим летом Фото:

Будущая невеста российского музыканта Григория Лепса Аврора Киба поделилась, что планирует сшить себе три платья по собственному дизайну на свадьбу. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

«На моей свадьбе платьев будет точно штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой русский бренд поможет мне в этом», — заявила Киба, отвечая на вопрос подписчика в рубрике «вопрос — ответ» в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).  

Помимо деталей о свадьбе, она сообщила, что до июня будет обучаться в Лондонском колледже моды, а затем планирует переехать в Москву и перевестись в другой университет. Она еще не решила, в какой именно институт поступит, но рассматривает Британскую высшую школу дизайна. Также она не исключает возможность возвращения в Лондон для магистратуры.

Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали широко обсуждаться после их появления на премии МУЗ-ТВ. Лепс заявил о своих чувствах в июле 2024 года, подчеркнув, что между ними не просто дружба. В начале июня он сделал Авроре предложение.

Известно, что девушка учится в колледже в Лондоне, где обучение стоит более 1,7 миллиона рублей. В будущем она также планирует запустить бизнес по производству одежды и косметики.

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Будущая невеста российского музыканта Григория Лепса Аврора Киба поделилась, что планирует сшить себе три платья по собственному дизайну на свадьбу. Об этом она рассказала в своих соцсетях. «На моей свадьбе платьев будет точно штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой русский бренд поможет мне в этом», — заявила Киба, отвечая на вопрос подписчика в рубрике «вопрос — ответ» в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской).   Помимо деталей о свадьбе, она сообщила, что до июня будет обучаться в Лондонском колледже моды, а затем планирует переехать в Москву и перевестись в другой университет. Она еще не решила, в какой именно институт поступит, но рассматривает Британскую высшую школу дизайна. Также она не исключает возможность возвращения в Лондон для магистратуры. Отношения Авроры Кибы и Григория Лепса стали широко обсуждаться после их появления на премии МУЗ-ТВ. Лепс заявил о своих чувствах в июле 2024 года, подчеркнув, что между ними не просто дружба. В начале июня он сделал Авроре предложение. Известно, что девушка учится в колледже в Лондоне, где обучение стоит более 1,7 миллиона рублей. В будущем она также планирует запустить бизнес по производству одежды и косметики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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