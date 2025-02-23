Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем защитника Отечества

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Путин написал письмо патриарху Кириллу
Путин написал письмо патриарху Кириллу Фото:

Российские воины мужественно борются за правду, свободу и независимость страны, написал президент России Владимир Путин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Российский лидер также поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам... Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне ... вдохновляет воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», — написал Путин. Письмо опубликовано на официальном сайте РПЦ.

В своем обращении российский лидер акцентировал на важности исторических традиций и наследия предков, которые продолжают вдохновлять современных защитников России. Письмо было написано в честь Дня защитника Отечества, даты, когда традиционно отдается дань уважения заслугам и подвигам воинов прошлого и настоящего.

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Российские воины мужественно борются за правду, свободу и независимость страны, написал президент России Владимир Путин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Российский лидер также поздравил предстоятеля Русской Православной Церкви с Днем защитника Отечества. «Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам... Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне ... вдохновляет воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», — написал Путин. Письмо опубликовано на официальном сайте РПЦ. В своем обращении российский лидер акцентировал на важности исторических традиций и наследия предков, которые продолжают вдохновлять современных защитников России. Письмо было написано в честь Дня защитника Отечества, даты, когда традиционно отдается дань уважения заслугам и подвигам воинов прошлого и настоящего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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