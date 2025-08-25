На границе России и Грузии — на КПП «Верхний Ларс» — третий день фиксируется большая пробка. Люди жалуются, что на подъезде к государственной границе им приходится стоять по несколько часов — время ожидания составляет от 15 до 17 часов. Также на КПП закрыли въезд для фур, перевозящих из Армении в РФ персики, сливы и виноград.
Пересекающих границу водителей тщательно досматривают: открывают бардачки и сумки, а владельцев транспорта просят предъявить инструкции и показать уровень заряда батареи на телефоне. Некоторые туристы сообщают, что быстрее пересечь границу можно пешком, потому что время ожидания для пешеходов значительно меньше. Что сейчас происходит на российско-грузинской границе на фоне многокилометровой пробки — в материале URA.RU.
Что сейчас происходит на «Верхнем Ларсе»
Водители пишут в местных чатах, что дорога со стороны России в целом спокойная, пробка образовалась сравнительно небольшая — три километра. Однако с грузинской стороны ситуация иная — водители ждут возможности пересечь границу около 10-13 часов.
"Ехал из Батуми в Ростов всего ровно 33 часа. Без остановки. Только заправка. Из этого времени в пробке простоял 13 часов. Запасайтесь едой и бензином", — отметил очевидец.
Другой комментатор написал, что проверка при прохождении грузинского таможенного пункта сопровождается значительным беспорядком. В очередях находились семьи с маленькими детьми, в то время как некоторые граждане пытались пройти вне установленной очереди. На нейтральной полосе обстановка оказалась особенно сложной: движение машин шло медленно — они продвигались на 100 метров каждые 20–30 минут. Вместе с тем многие из тех, кто оказался в пробке, отмечают, что проходить границу лучше всего ночью, потому что днем температура воздуха резко повышается.
В чем отличия проверок на КПП в Грузии и России
В отличие от грузинской стороны, на российском КПП действует четкое распределение по полосам, что позволяет избежать хаоса. Однако здесь проводится тщательный досмотр — водителям и пассажирам необходимо извлекать вещи из автомобиля, также возможна выборочная проверка сумок или рентгеновская поверка багажа. На таможне со стороны Грузии водители проходят контроль достаточно оперативно, тогда как пассажирам приходится ожидать до двух часов. Со стороны РФ ситуация обратная: пассажиры проходят проверку примерно за 10 минут, а водители могут задерживаться на КПП до 30–40 минут, сообщили очевидцы в местных чатах.
