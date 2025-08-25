Стало известно состояние пострадавших после взрыва на российском танкере

Пострадавшие при взрыве на танкере у Чукотки находятся в тяжелом состоянии
Два человека, пострадавшие при взрыве паров горючей жидкости на танкере «Онемен» у берегов Чукотки, находятся в тяжелом состоянии в реанимации Чукотской окружной больницы. Об этом сообщают СМИ.

«Пострадавшие при взрыве паров горючей жидкости на танкере „Онемен“ на Чукотке находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости.

По информации порта, хлопок паров горючей жидкости произошел на малом танкере «Онемен» компании «Анадырьморпорт» в 110 километрах от Анадыря, когда судно возвращалось после доставки топлива в поселок Марково. Пострадали капитан и один из членов экипажа. В порту отметили, что судно не потеряло герметичности. Танкер отбуксирован в порт Анадыря для проверки. Пожара и угрозы для экологии нет, обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.

