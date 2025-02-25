МОК призвал международные федерации включить россиян в квалификацию к Играм-2026

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В МОК выступили за допуск российских спортсменов к соревнованиям, сообщает SVT
В МОК выступили за допуск российских спортсменов к соревнованиям, сообщает SVT Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает SVT.

«МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификации к Играм-2026», — говорится в материале издания. Там добавили, что также выступили и за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси. Источник в Международном союзе биатлонистов заявил, что российские спортсмены оказались в трудном положении.

Российских спортсменов отстранили от международных соревнований после начала СВО на Украине. Международные спортивные федерации решили ограничить участие российских и белорусских атлетов, чтобы поддержать позицию Запада. Это решение вызвало значительное количество споров и протестов как среди спортсменов, так и среди спортивных организаций.

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает SVT. «МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификации к Играм-2026», — говорится в материале издания. Там добавили, что также выступили и за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси. Источник в Международном союзе биатлонистов заявил, что российские спортсмены оказались в трудном положении. Российских спортсменов отстранили от международных соревнований после начала СВО на Украине. Международные спортивные федерации решили ограничить участие российских и белорусских атлетов, чтобы поддержать позицию Запада. Это решение вызвало значительное количество споров и протестов как среди спортсменов, так и среди спортивных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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