МОК призвал международные федерации включить россиян в квалификацию к Играм-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщает SVT.
«МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификации к Играм-2026», — говорится в материале издания. Там добавили, что также выступили и за допуск к соревнованиям спортсменов из Беларуси. Источник в Международном союзе биатлонистов заявил, что российские спортсмены оказались в трудном положении.
Российских спортсменов отстранили от международных соревнований после начала СВО на Украине. Международные спортивные федерации решили ограничить участие российских и белорусских атлетов, чтобы поддержать позицию Запада. Это решение вызвало значительное количество споров и протестов как среди спортсменов, так и среди спортивных организаций.
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