Рязанский губернатор подтвердил задержание бывшего зампреда правительства

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Фигуранты уголовного дела по сестрам Камшиловым. Курган, арест, наручники
Экс-зампред правительства Рязанской области задержан за получение взятки Фото:

Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении крупной взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков.

«В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей…» — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти Рязанской области окажут содействие следственным органам.

Ранее сообщалось о том, что Артем Никитин, который недавно подал в отставку из правительства региона, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя за содействие в подписании контрактов с организациями, находящимися под его надзором. Согласно информации следственных органов, Никитин получил взятку на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.

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Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении крупной взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков. «В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей…» — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти Рязанской области окажут содействие следственным органам. Ранее сообщалось о том, что Артем Никитин, который недавно подал в отставку из правительства региона, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя за содействие в подписании контрактов с организациями, находящимися под его надзором. Согласно информации следственных органов, Никитин получил взятку на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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