Рязанский губернатор подтвердил задержание бывшего зампреда правительства

27 февраля 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Экс-зампред правительства Рязанской области задержан за получение взятки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении крупной взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков. «В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей…» — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти Рязанской области окажут содействие следственным органам. Ранее сообщалось о том, что Артем Никитин, который недавно подал в отставку из правительства региона, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя за содействие в подписании контрактов с организациями, находящимися под его надзором. Согласно информации следственных органов, Никитин получил взятку на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении крупной взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков. «В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей…» — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти Рязанской области окажут содействие следственным органам. Ранее сообщалось о том, что Артем Никитин, который недавно подал в отставку из правительства региона, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя за содействие в подписании контрактов с организациями, находящимися под его надзором. Согласно информации следственных органов, Никитин получил взятку на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.