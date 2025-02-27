Рязанский губернатор подтвердил задержание бывшего зампреда правительства

Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина задержали по подозрению в получении крупной взятки. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков.
«В курсе задержания Артема Александровича Никитина. Пока не знаю деталей…» — написал Малков в своем telegram-канале. Он добавил, что власти Рязанской области окажут содействие следственным органам.
Ранее сообщалось о том, что Артем Никитин, который недавно подал в отставку из правительства региона, стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя за содействие в подписании контрактов с организациями, находящимися под его надзором. Согласно информации следственных органов, Никитин получил взятку на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.
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