ИИ Маска сгенерировала будущее Зеленского после встречи с Трампом

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанная американским предпринимателем Илоном Маском, создала изображения с будущим украинского лидера Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Нейросеть предсказала, что Зеленский окажется в тюрьме. Об этом пишет издание AS.
«На картинках украинский президент находился в зале суда, а затем — в тюрьме», — говорится в материале издания. Там добавили, что Зеленский был изображен в оранжевой робе заключенного.
Встреча между Зеленским и Трампом в Вашингтоне проходила в атмосфере напряженности. Во время нее звучала критика в адрес украинского лидера. Зеленский, по словам президента США, проявил неуважение к Соединенным Штатам, передает RT.
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