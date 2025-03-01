ИИ Маска сгенерировала будущее Зеленского после встречи с Трампом

Нейросеть Grok, разработанная Маском, создала изображения Зеленского в тюрьме
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Нейросеть представила Зеленского в тюремной робе
Нейросеть представила Зеленского в тюремной робе Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанная американским предпринимателем Илоном Маском, создала изображения с будущим украинского лидера Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Нейросеть предсказала, что Зеленский окажется в тюрьме. Об этом пишет издание AS.

«На картинках украинский президент находился в зале суда, а затем — в тюрьме», — говорится в материале издания. Там добавили, что Зеленский был изображен в оранжевой робе заключенного.

Встреча между Зеленским и Трампом в Вашингтоне проходила в атмосфере напряженности. Во время нее звучала критика в адрес украинского лидера. Зеленский, по словам президента США, проявил неуважение к Соединенным Штатам, передает RT.

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Модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok, разработанная американским предпринимателем Илоном Маском, создала изображения с будущим украинского лидера Владимира Зеленского после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Нейросеть предсказала, что Зеленский окажется в тюрьме. Об этом пишет издание AS. «На картинках украинский президент находился в зале суда, а затем — в тюрьме», — говорится в материале издания. Там добавили, что Зеленский был изображен в оранжевой робе заключенного. Встреча между Зеленским и Трампом в Вашингтоне проходила в атмосфере напряженности. Во время нее звучала критика в адрес украинского лидера. Зеленский, по словам президента США, проявил неуважение к Соединенным Штатам, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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