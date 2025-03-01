01 марта 2025

Израиль бросил России клич о помощи в возвращении заложников из сектора Газа

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Нетаньяху отправил своего военного секретаря в Москву, пишет Ynet
Нетаньяху отправил своего военного секретаря в Москву, пишет Ynet Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для координации и укрепления сотрудничества. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник. Отмечается, что одной из целей также является попытка попросить Россию о помощи в освобождении заложников.

«Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря Гофмана с целью координации и укрепления сотрудничества между странами... Еще одной целью встречи было попросить Россию оказать давление на ХАМАС через посредников, чтобы добиться заключения сделки по освобождению заложников.», — говорится в публикации Ynet.

Ранее Россия выразила признательность руководству ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве приветствовали возвратившегося домой соотечественника. Благодарность движению выразил также МИД РФ.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для координации и укрепления сотрудничества. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник. Отмечается, что одной из целей также является попытка попросить Россию о помощи в освобождении заложников. «Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря Гофмана с целью координации и укрепления сотрудничества между странами... Еще одной целью встречи было попросить Россию оказать давление на ХАМАС через посредников, чтобы добиться заключения сделки по освобождению заложников.», — говорится в публикации Ynet. Ранее Россия выразила признательность руководству ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова. По словам, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве приветствовали возвратившегося домой соотечественника. Благодарность движению выразил также МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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