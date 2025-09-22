Зеленский отправит ВСУ в другие страны

Зеленский внес законопроект о направлении ВСУ в Турцию и Великобританию
Зеленский разрешил отправку подразделений ВСУ за границу для обучения
Зеленский разрешил отправку подразделений ВСУ за границу для обучения

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Военно-морских сил ВСУ за границу. Документ позволит направлять военнослужащих в Турцию и Великобританию для обучения на кораблях, включая новый корвет «Гетман Иван Мазепа», сообщило Министерство обороны Украины.

«Принятие закона позволит направлять военнослужащих ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию для прохождения обучения на военных кораблях, находящихся на территории указанных стран. Это необходимо для того, чтобы украинские военные смогли проходить обучение на военных кораблях, находящихся на территории указанных стран, в частности, на новом корвете ВМС ВСУ „Гетман Иван Мазепа“», — отмечается в telegram-канале Минобороны Украины.

Речь идет о подготовке украинских экипажей для нового корвета «Гетман Иван Мазепа», который строится при участии зарубежных партнеров. Закон устраняет правовые препятствия для пребывания военных за рубежом.

Британский эксперт в области геополитики Александр Меркурис заявил в ходе трансляции на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении дополнительного финансирования для поддержки нового наступления Вооруженных сил Украины.

