Ключевую дорогу на главном южном курорте ремонтируют по технологиям «Тавриды»

Обход Адлера в Сочи ремонтируют по технологиям, которые применялись при строительстве крымской трассы «Таврида». Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, работы на путепроводе наполовину выполнены. По словам экспертов URA.RU, новые технологии позволят в будущем реже ремонтировать сооружение.
«Обход Адлера повысит туристический потенциал региона. С вводом в эксплуатацию этой дороги водители смогут быстрее добираться до аэропорта Сочи и Красной Поляны. Новый маршрут обеспечит вывод транзитного транспорта за пределы курортной зоны Адлера, что поможет создать комфортные условия для местных жителей и туристов. Улучшится и экологическая обстановка на прибрежной территории Черного моря. Сейчас в рамках этого проекта специалисты реконструируют путепровод на 6-м км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна, движение по которому ранее было только в одном направлении. После завершения эстакада будет расширена до двух полос. Общая готовность путепровода достигла 50%», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, движение по сооружению запустят к началу этого курортного сезона. Жители и гости Сочи смогут передвигаться по путепроводу в обоих направлениях. А в будущем эстакада станет частью большой развязки у Восточного портала обхода Адлера.
«На эстакаде будем использовать комплексную технологию изготовления асфальтобетона по методике Superpave. С помощью этой передовой системы проектирования состава асфальтобетонной смеси дорожное покрытие на путепроводе будет более устойчивым к растрескиванию, деформации и усталостному разрушению», — сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Новые технологии, которые сейчас применяются при реконструкции путепровода, увеличат межремонтные интервалы, пояснил независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «На участке дороги Адлер — Красная Поляна всегда плотный трафик, особенно летом. И любая остановка для ремонтных работ приводит к коллапсу. Технология изготовления асфальтобетона по методике Superpave в России применяется с 2017 года, она использовалась при строительстве крымской трассы „Таврида“, на некоторых дорогах в Московской и Ленинградской областях. Но все еще считается новой. Дорогая технология должна оправдать свое применение более длительным сроком службы и увеличенным межремонтным сроком».
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