Власти РФ ускоряют строительство дорог в стране

Власти ускоряют строительство дорог в стране

03 октября 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел промежуточные итоги реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ ускоряют реализацию инфраструктурных проектов в стране. Этому способствует развитие транспортного коридора «Север-Юг». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя итоги заседания правительства под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 3 октября. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства подвел промежуточные итоги развития транспортного коридора «Север-Юг». По словам председателя правительства, новые маршруты позволят существенно нарастить внешнюю торговлю в условиях санкций. «Динамика положительная. Построены обходы Краснодара, Ростова-на-Дону. Расширено движение в направлении пункта пропуска Верхний Ларс. Закончены дноуглубительные работы в морском порту Махачкала, а также реконструкция обхода Анапы. И еще целый ряд объектов сданы за последние месяцы, благодаря чему доставка товаров на некоторых загруженных участках стала быстрее», — рассказал Мишустин. По словам главы правительства, суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна увеличится до 173 млн тонн к концу 2023 года. В 2024 году этот показатель должен достигнуть 180 млн тонн. «Наша цель — обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. Прежде всего с учетом прогноза роста грузоперевозок в направлении дружественных стран Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, также Персидского залива и Африки», — подчеркнул Мишустин. Ранее глава правительства выразил уверенность, что «Север-Юг» станет конкурентом Суэцкому каналу. Также президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в марте обратил внимание российских инвесторов на развивающийся транспортный коридор. Реализуя крупный логистический проект «Север-Юг», власти РФ катализируют развитие инфраструктуры меньшего масштаба, считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. «Это точка роста такая условная. „Север-Юг“ для России важен, потому что при помощи него начали реализовываться другие транспортные проекты. Когда бы еще построили обход Краснодара и Ростова. А сейчас получается, что мы строим международный транспортный коридор и совершенно другое отношение к этому процессу», — рассказал эксперт. Адамидов добавил, что «Север-Юг» повлиял и на высокоскоростную магистраль Питер-Москва-Нижний. «Ее долго откладывали, а теперь это будет элементом коридора «Север-Юг», — добавил Адамидов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ ускоряют реализацию инфраструктурных проектов в стране. Этому способствует развитие транспортного коридора «Север-Юг». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов, комментируя итоги заседания правительства под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина 3 октября. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства подвел промежуточные итоги развития транспортного коридора «Север-Юг». По словам председателя правительства, новые маршруты позволят существенно нарастить внешнюю торговлю в условиях санкций. «Динамика положительная. Построены обходы Краснодара, Ростова-на-Дону. Расширено движение в направлении пункта пропуска Верхний Ларс. Закончены дноуглубительные работы в морском порту Махачкала, а также реконструкция обхода Анапы. И еще целый ряд объектов сданы за последние месяцы, благодаря чему доставка товаров на некоторых загруженных участках стала быстрее», — рассказал Мишустин. По словам главы правительства, суммарная провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна увеличится до 173 млн тонн к концу 2023 года. В 2024 году этот показатель должен достигнуть 180 млн тонн. «Наша цель — обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. Прежде всего с учетом прогноза роста грузоперевозок в направлении дружественных стран Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, также Персидского залива и Африки», — подчеркнул Мишустин. Ранее глава правительства выразил уверенность, что «Север-Юг» станет конкурентом Суэцкому каналу. Также президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в марте обратил внимание российских инвесторов на развивающийся транспортный коридор. Реализуя крупный логистический проект «Север-Юг», власти РФ катализируют развитие инфраструктуры меньшего масштаба, считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. «Это точка роста такая условная. „Север-Юг“ для России важен, потому что при помощи него начали реализовываться другие транспортные проекты. Когда бы еще построили обход Краснодара и Ростова. А сейчас получается, что мы строим международный транспортный коридор и совершенно другое отношение к этому процессу», — рассказал эксперт. Адамидов добавил, что «Север-Юг» повлиял и на высокоскоростную магистраль Питер-Москва-Нижний. «Ее долго откладывали, а теперь это будет элементом коридора «Север-Юг», — добавил Адамидов.