Прокуратура просит отпустить комика, пошутившего об инвалиде, «подорвавшемся на мине»

Прокуратура Москвы просит отпустить стендап-комика Артемия Останина, который публично озвучил оскорбительную шутку про участника СВО, получившего увечья, назвав его «человеком без ног, подорвавшимся на мине». Надзорное ведомство настаивает на домашнем аресте, учитывая проблемы со здоровьем у комика.
«Прокуратура настаивает на домашнем аресте, учитывая перелом и осложнения в легких», — передает telegram-канал «Известий». По данным издания, до 15 мая суд должен будет рассмотреть ходатайство следователя об избрании меры пресечения Останину. При этом, авторы уточняют, что в материалах дела также присутствуют и другие эпизоды, которые предстоит проверить.
Стендап-комик Артемий Останин был задержан 18 марта при попытке пересечь российскую границу из-за шутки в адрес участников специальной военной операции. Ему грозит срок от трех до шести лет за возбуждение ненависти и оскорбление достоинства. Останин утверждает, что его слова были неправильно истолкованы и не касались СВО. Следствие настаивает на мере пресечения в виде лишения свободы, передает RT.
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