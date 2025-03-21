Путин обсудил надзор за отдельными категориями граждан РФ с членами Совбеза

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Путин провел онлайн-встречу с постоянными членами Совбеза РФ
Путин провел онлайн-встречу с постоянными членами Совбеза РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ профилактику правонарушений среди некоторых россиян. Глава государства провел встречу в онлайн-формате с постоянным членами Совбеза.

«У нас с вами сегодня вопросы из сфер правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — сказал Владимир Путин во время онлайн-встречи с членами Совбеза, его слова приводят в telegram-канале Кремля. В ней приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

«Президент обсудил с постоянными членами Совета Безопасности меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан»,  https://t.me/news_kremlin/5363

Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня вопросы из сферах правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности. Профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан докладчик Владимир Сач Колокольцев министр внутренних дел, пожалуйста, прошу вас.

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ профилактику правонарушений среди некоторых россиян. Глава государства провел встречу в онлайн-формате с постоянным членами Совбеза. «У нас с вами сегодня вопросы из сфер правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — сказал Владимир Путин во время онлайн-встречи с членами Совбеза, его слова приводят в telegram-канале Кремля. В ней приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие. «Президент обсудил с постоянными членами Совета Безопасности меры по повышению эффективности профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан»,  https://t.me/news_kremlin/5363 Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами сегодня вопросы из сферах правоохранительной деятельности, а именно поговорим о дополнительных мерах по повышению эффективности. Профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан докладчик Владимир Сач Колокольцев министр внутренних дел, пожалуйста, прошу вас.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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