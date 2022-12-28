Во Франции задержали украинского олигарха, подозреваемого в работе на РФ

Акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит», украинский олигарх Константин Жеваго задержан на французском курорте Куршевель. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины.
«По запросу Государственного бюро расследований <> 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери», — указано на сайте Госбюро.
Компания украинского олигарха подозревается в работе в интересах России. Также, по версии Бюро, топ-менеджеры банка организация механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения. Кроме этого, комбинаты, предположительно принадлежавшие Жеваго, уклонялись от уплаты налогов. На имущество олигарха наложен арест, а более 300 млн гривен его активов переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.
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