Генерал Каволи: НАТО передаст Украине дополнительные истребители F-16

Украина получит от НАТО дополнительные истребители F-16. Об заявил командующий европейским контингентом США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи
«Украинская сторона уже эксплуатирует F-16, обладает подготовленными пилотами, а также ведется работа по подготовке к отправке дополнительной партии этих истребителей», — сообщил Каволи, выступая перед профильным комитетом сената. Он добавил, что истребители F-16, поставленные ранее Украине, ежедневно выполняют боевые полеты.
Ранее в США удивлялись, что Украина не использует истребители F-16, о которых умоляла полтора года. Информация о реальном использовании F-16 остается весьма ограниченной.
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