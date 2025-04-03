Генерал Каволи: НАТО передаст Украине дополнительные истребители F-16

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О количестве новых F-16 генерал не уточнил
О количестве новых F-16 генерал не уточнил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина получит от НАТО дополнительные истребители F-16. Об заявил командующий европейским контингентом США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи

«Украинская сторона уже эксплуатирует F-16, обладает подготовленными пилотами, а также ведется работа по подготовке к отправке дополнительной партии этих истребителей», — сообщил Каволи, выступая перед профильным комитетом сената. Он добавил, что истребители F-16, поставленные ранее Украине, ежедневно выполняют боевые полеты.

Ранее в США удивлялись, что Украина не использует истребители F-16, о которых умоляла полтора года. Информация о реальном использовании F-16 остается весьма ограниченной.

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Украина получит от НАТО дополнительные истребители F-16. Об заявил командующий европейским контингентом США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи «Украинская сторона уже эксплуатирует F-16, обладает подготовленными пилотами, а также ведется работа по подготовке к отправке дополнительной партии этих истребителей», — сообщил Каволи, выступая перед профильным комитетом сената. Он добавил, что истребители F-16, поставленные ранее Украине, ежедневно выполняют боевые полеты. Ранее в США удивлялись, что Украина не использует истребители F-16, о которых умоляла полтора года. Информация о реальном использовании F-16 остается весьма ограниченной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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