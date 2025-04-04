Гошу Крокодила отправили в колонию за расстрел конкурентов в сауне

Криминальный авторитет 90-х годов Игорь Батенев, известный под прозвищем Гоша Крокодил, приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Он обвиняется в убийстве конкурентов в московской сауне. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Игоря Батенева приговорили к 17 годам лишения свободы», — передает корреспондент телеканала. Он уточнил, что преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
В одном из московских спорткомплексов 30 апреля 1994 года группа людей, занимавшихся нелегальной деятельностью по обналичиванию денежных средств, стала жертвой нападения. Согласно данным следствия, за преступлением стояли их конкуренты. Наемные убийцы, одним из которых был Бетенев, ворвались на второй этаж здания, где открыли огонь по присутствующим. В результате атаки погибли шесть мужчин, а две женщины получили ранения.
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