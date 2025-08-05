В Кремле призвали не «ждать анонсов» после решения РФ о ракетах средней дальности

Президент России пока не принимал публичных решений о развертывании новых оборонных систем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Здесь вряд ли стоит ожидать анонсов. Все-таки речь идет о сфере обороны, поэтому это достаточно чувствительная и не публичная область», — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможных анонсов в сфере обороны.
Представитель также напомнил, что решения в оборонной сфере не всегда становятся достоянием общественности из-за их стратегического характера и вопросов национальной безопасности. Он подчеркнул, что в текущих условиях руководство страны уделяет особое внимание укреплению обороноспособности, однако детали подобных решений не разглашаются.
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