Песков: требование США к Индии прекратить импорт российской нефти незаконно

Требование США к Индии прекратить импорт российской нефти является незаконным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию индийского МИД на призывы Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией.
«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными», — заявил Песков во время беседы с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он подчеркнул, что независимые государства обладают правом самостоятельно определять своих торговых партнеров, а также партнеров по торгово-экономическому взаимодействию. Кроме того, каждая страна вправе выбирать такие формы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют ее национальным интересам.
Ранее в МИД Индии сообщили, что страна будет руководствоваться собственными национальными интересами при формировании энергетической политики. Решения по импорту нефти принимаются в зависимости от экономических выгод и потребностей страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.