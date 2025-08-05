Песков: требование США к Индии прекратить импорт российской нефти незаконно

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров
Песков заявил, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе торговых партнеров Фото:

Требование США к Индии прекратить импорт российской нефти является незаконным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию индийского МИД на призывы Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией.

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными», — заявил Песков во время беседы с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он подчеркнул, что независимые государства обладают правом самостоятельно определять своих торговых партнеров, а также партнеров по торгово-экономическому взаимодействию. Кроме того, каждая страна вправе выбирать такие формы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют ее национальным интересам.

Ранее в МИД Индии сообщили, что страна будет руководствоваться собственными национальными интересами при формировании энергетической политики. Решения по импорту нефти принимаются в зависимости от экономических выгод и потребностей страны.

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Требование США к Индии прекратить импорт российской нефти является незаконным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию индийского МИД на призывы Вашингтона ограничить сотрудничество с Россией. «Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытками вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными», — заявил Песков во время беседы с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что независимые государства обладают правом самостоятельно определять своих торговых партнеров, а также партнеров по торгово-экономическому взаимодействию. Кроме того, каждая страна вправе выбирать такие формы торгово-экономического сотрудничества, которые соответствуют ее национальным интересам. Ранее в МИД Индии сообщили, что страна будет руководствоваться собственными национальными интересами при формировании энергетической политики. Решения по импорту нефти принимаются в зависимости от экономических выгод и потребностей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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