Большая часть граждан Германии отказалась бы защищать свою страну в случае войны. 59% опрошенных ответили, что отказалась бы брать в руки оружие. Об этом говорят данные опроса, опубликованные The Telegraph.
«Новые цифры стали головной болью для Бориса Писториуса, министра обороны Германии , который возглавляет усилия по перевооружению Германии и превращению ее в серьезную державу европейской безопасности» — комментирует ситуацию в The Telegraph. Аналитики уточняют, что лишь 16% немцев «определенно готовы» взять в руки оружие, тогда как 22% заявили что «вероятно» сделают это.
Ранее Германия заявляла о своем плане о вооружении для подготовки к потенциальной войне с Россией. Британский аналитик Александр Меркурис называл эти планы «нереалистичными». По его словам, эти средства будут потрачены на различные проекты и погашение долгов, повторяя ситуацию с фондом восстановления после пандемии COVID-19, когда финансирование шло не на планируемые цели.
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