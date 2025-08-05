«Не могли остаться незамеченными»: Песков — о реакции на заявления Путина

Песков: заявления Путина на встрече в Валааме не могли остаться незамеченными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что ответ Путина и Лукашенко на встрече в Валааме не могли остаться незамеченными
Песков заявил, что ответ Путина и Лукашенко на встрече в Валааме не могли остаться незамеченными Фото:

Вопросы, которые обсуждали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Валааме 1 августа, вызвали интерес и не могли остаться без внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию общественности на заявление лидеров двух стран.

«Были заданы вопросы главам государств, на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на высказывания Путина и Лукашенко. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Встреча президентов России и Беларуси на Валааме 1 августа прошла в рамках уже ставшей традиционной совместной поездки, во время которой лидеры приняли участие в богослужении и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, санкционного давления и ситуации вокруг третьего раунда переговоров в Стамбуле. Путин и Лукашенко также ответили на вопросы журналистов, подчеркнув неизменность целей России и готовность к диалогу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопросы, которые обсуждали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Валааме 1 августа, вызвали интерес и не могли остаться без внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию общественности на заявление лидеров двух стран. «Были заданы вопросы главам государств, на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на высказывания Путина и Лукашенко. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Встреча президентов России и Беларуси на Валааме 1 августа прошла в рамках уже ставшей традиционной совместной поездки, во время которой лидеры приняли участие в богослужении и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, санкционного давления и ситуации вокруг третьего раунда переговоров в Стамбуле. Путин и Лукашенко также ответили на вопросы журналистов, подчеркнув неизменность целей России и готовность к диалогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...