«Не могли остаться незамеченными»: Песков — о реакции на заявления Путина

Вопросы, которые обсуждали президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Валааме 1 августа, вызвали интерес и не могли остаться без внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию общественности на заявление лидеров двух стран.
«Были заданы вопросы главам государств, на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции на высказывания Путина и Лукашенко. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Встреча президентов России и Беларуси на Валааме 1 августа прошла в рамках уже ставшей традиционной совместной поездки, во время которой лидеры приняли участие в богослужении и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, санкционного давления и ситуации вокруг третьего раунда переговоров в Стамбуле. Путин и Лукашенко также ответили на вопросы журналистов, подчеркнув неизменность целей России и готовность к диалогу.
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