Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам на Украине

Запрет на удары по энергообъектам на Украине все еще действует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Новых указаний [президента РФ Владимира] Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Мораторий начал действовать 18 марта после разговора Путина и главы США Дональда Трампа. С тех пор Москва не осуществляет соответствующие удары, Киев же регулярно нарушает договоренность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.