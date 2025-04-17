Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам на Украине

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Песков рассказал о запрете на удары по энергообъектам
Песков рассказал о запрете на удары по энергообъектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запрет на удары по энергообъектам на Украине все еще действует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Новых указаний [президента РФ Владимира] Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Мораторий начал действовать 18 марта после разговора Путина и главы США Дональда Трампа. С тех пор Москва не осуществляет соответствующие удары, Киев же регулярно нарушает договоренность.

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Запрет на удары по энергообъектам на Украине все еще действует. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Новых указаний [президента РФ Владимира] Путина по действию моратория на удары по энергообъектам Украины не было», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Мораторий начал действовать 18 марта после разговора Путина и главы США Дональда Трампа. С тех пор Москва не осуществляет соответствующие удары, Киев же регулярно нарушает договоренность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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