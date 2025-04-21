Звезда российского биатлона раскрыла отношение к сменившим гражданство

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала ситуацию с переходом российских спортсменов под флаги других стран. Как сообщает издание «Чемпионат», она высказала свою позицию относительно смены гражданства среди представителей отечественного спорта.
«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идешь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет?» — отметила спортсменка. Она отметила, что никогда не сталкивалась с необходимостью принимать подобное решение.
Ранее бывшая советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение бывшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной оформить австралийское спортивное гражданство. Она сказала пословицей: «Баба с возу — кобыле легче». Еще одна российская спортсменка, теннисистка Захарова призналась, что несколько лет назад хотела сменить гражданство, пишет RT.
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