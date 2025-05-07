Дроны «Герань» разгромили склад с боеприпасами ВСУ

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Удары были направлены по складам с боеприпасами в районе Доброполья и Андреевки (архивное фото)
Удары были направлены по складам с боеприпасами в районе Доброполья и Андреевки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Доброполья и Андреевки. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами „Герань-2“ складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары были направлены по складам с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Оба объекта находились в зоне проведения специальной военной операции.

В атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Эти дроны-камикадзе активно применяются для поражения складов, техники и укрепленных позиций противника на линии боевого соприкосновения. Минобороны отмечает эффективность использования подобных БПЛА в современных условиях.

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ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Доброполья и Андреевки. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны России. «Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами „Герань-2“ складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары были направлены по складам с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Оба объекта находились в зоне проведения специальной военной операции. В атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Эти дроны-камикадзе активно применяются для поражения складов, техники и укрепленных позиций противника на линии боевого соприкосновения. Минобороны отмечает эффективность использования подобных БПЛА в современных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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