Дроны «Герань» разгромили склад с боеприпасами ВСУ

ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Доброполья и Андреевки. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами „Герань-2“ складов с боеприпасами», — сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары были направлены по складам с боеприпасами 142-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Доброполья и 117-й отдельной территориальной механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Оба объекта находились в зоне проведения специальной военной операции.
В атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Эти дроны-камикадзе активно применяются для поражения складов, техники и укрепленных позиций противника на линии боевого соприкосновения. Минобороны отмечает эффективность использования подобных БПЛА в современных условиях.
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