Россия потребовала от ООН утверждения будущего мирного договора с Украиной

Россия настаивает на том, чтобы будущий мирный договор с Украиной был утвержден юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. Соответствующее требование содержится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса.
«Одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН», — говорится в восьмом пункте третьего раздела документа, определяющего последовательность шагов и сроки их осуществления. Документ оказался в распоряжении ТАСС.
В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке.
Сообщается, что стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
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