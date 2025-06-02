Россия потребовала от ООН утверждения будущего мирного договора с Украиной

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Мирный договор РФ и Украины должен быть одобрен резолюцией СБ ООН, говорится в меморандуме РФ
Мирный договор РФ и Украины должен быть одобрен резолюцией СБ ООН, говорится в меморандуме РФ Фото:

Россия настаивает на том, чтобы будущий мирный договор с Украиной был утвержден юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. Соответствующее требование содержится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса.

«Одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН», — говорится в восьмом пункте третьего раздела документа, определяющего последовательность шагов и сроки их осуществления. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. 

Сообщается, что стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Россия настаивает на том, чтобы будущий мирный договор с Украиной был утвержден юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН. Соответствующее требование содержится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса. «Одобрение подписанного договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН», — говорится в восьмом пункте третьего раздела документа, определяющего последовательность шагов и сроки их осуществления. Документ оказался в распоряжении ТАСС. В Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке.  Сообщается, что стороны передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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