Роскосмос запустит нейросеть на борту МКС

Баканов: нейросеть Сбера GigaChat запустят на борту МКС к осени
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Нейросеть планируют внедрить на МКС осенью
Нейросеть планируют внедрить на МКС осенью Фото:

Искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбером, будет использоваться для поддержки космонавтов на Международной космической станции. Внедрение системы запланировано на осенний период. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Второе направление — это прямой ассист [искусственного интеллекта] космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС», — рассказал Баканов в ходе главной пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России». Его слова передает ТАСС. 

Баканов сообщил, что следующий пилотируемый запуск к Международной космической станции запланирован на осень, а последующий — на март. По его словам, есть намерение к осени внедрить нейросеть на МКС и на следующем форуме ЦИПР поделиться результатами этого эксперимента.

Внедрение искусственного интеллекта на МКС происходит на фоне активного развития космических технологий в России и мире. Ранее Баканов отмечал, что освоение дальнего космоса требует объединения усилий разных стран и применения передовых решений, а премьер-министр Михаил Мишустин называл создание многоспутниковых группировок ключевой задачей для развития отрасли.

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Искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбером, будет использоваться для поддержки космонавтов на Международной космической станции. Внедрение системы запланировано на осенний период. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. «Второе направление — это прямой ассист [искусственного интеллекта] космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС», — рассказал Баканов в ходе главной пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России». Его слова передает ТАСС.  Баканов сообщил, что следующий пилотируемый запуск к Международной космической станции запланирован на осень, а последующий — на март. По его словам, есть намерение к осени внедрить нейросеть на МКС и на следующем форуме ЦИПР поделиться результатами этого эксперимента. Внедрение искусственного интеллекта на МКС происходит на фоне активного развития космических технологий в России и мире. Ранее Баканов отмечал, что освоение дальнего космоса требует объединения усилий разных стран и применения передовых решений, а премьер-министр Михаил Мишустин называл создание многоспутниковых группировок ключевой задачей для развития отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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