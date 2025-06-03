Роскосмос запустит нейросеть на борту МКС

Искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбером, будет использоваться для поддержки космонавтов на Международной космической станции. Внедрение системы запланировано на осенний период. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Второе направление — это прямой ассист [искусственного интеллекта] космонавту. Здесь мы говорим о том, чтобы GigaChat поднять на МКС», — рассказал Баканов в ходе главной пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России». Его слова передает ТАСС.
Баканов сообщил, что следующий пилотируемый запуск к Международной космической станции запланирован на осень, а последующий — на март. По его словам, есть намерение к осени внедрить нейросеть на МКС и на следующем форуме ЦИПР поделиться результатами этого эксперимента.
Внедрение искусственного интеллекта на МКС происходит на фоне активного развития космических технологий в России и мире. Ранее Баканов отмечал, что освоение дальнего космоса требует объединения усилий разных стран и применения передовых решений, а премьер-министр Михаил Мишустин называл создание многоспутниковых группировок ключевой задачей для развития отрасли.
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