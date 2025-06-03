Госавтоинспекция раскрыла подробности смертельного ДТП в Перми с участием легкового автомобиля, двух автобусов и перевернувшегося грузовика. Один человек погиб, двое госпитализированы. Авария спровоцировала 5-километровую пробку на выезде из Большого Савино.
«3 июня 2025 года в 17:39 со стороны деревни Большое Савинов в направлении Перми по шоссе Космонавтов двигался автомобиль „Volkswagen“ под управлением 72-летнего водителя. Предварительно установлено, что после Гамовского тракта водитель иномарки по неустановленной причине выехал на выделенную полосу для маршрутных транспортных средств и врезался в стоящий автобус „ЛиАЗ“. От удара легковушку отбросило двигавшийся в попутном направлении грузовик „HOWO“, который от удара опрокинулся на дорогу и стоящий на полосе для маршрутных транспортных средств автобус „Нефаз“, — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.
В результате аварии 84-летний пассажир «Фольксвагена» погиб на месте, а сам водитель и его 76-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что это ДТП спровоцировало пятикилометровую пробку на трассе пробка от Большого Савино в сторону города. Движение транспорта было затруднено из-за перевернувшейся фуры, которая перекрыла дорогу.
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