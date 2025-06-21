Зеленский ринулся готовить новую встречу с Трампом после обидного срыва

Зеленский после сорвавшейся встречи с Трампом принялся за подготовку новой
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После провала в Канаде Зеленский рассчитывает на переговоры с Трампом в Гааге
После провала в Канаде Зеленский рассчитывает на переговоры с Трампом в Гааге Фото:

Президент Украины рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью журналистам. 

«Встреча с Трампом для нас очень важна, и мы действительно хотим обсудить не только давление на Россию, но и перспективы нового дыхания в дипломатическом треке. Прошлая попытка, к сожалению, сорвалась, но сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы это не повторилось», — приводит слова Зеленского украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН). 

Зеленский уточнил, что еще не принял окончательного решения по поездке в Гаагу, но вероятность участия высока. Он подчеркнул, что приглашения на саммит уже поступили от премьер-министра Нидерландов и короля. В случае встречи с Трампом украинская сторона намерена обсудить также санкции против России и новую оборонную помощь.

Ранее приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге было под вопросом из-за опасений вызвать недовольство Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе. В итоге, после обсуждений на разных уровнях, Украина все же получила приглашение на мероприятие, однако участие Зеленского в рабочих встречах ограничено.

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Президент Украины рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью журналистам.  «Встреча с Трампом для нас очень важна, и мы действительно хотим обсудить не только давление на Россию, но и перспективы нового дыхания в дипломатическом треке. Прошлая попытка, к сожалению, сорвалась, но сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы это не повторилось», — приводит слова Зеленского украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).  Зеленский уточнил, что еще не принял окончательного решения по поездке в Гаагу, но вероятность участия высока. Он подчеркнул, что приглашения на саммит уже поступили от премьер-министра Нидерландов и короля. В случае встречи с Трампом украинская сторона намерена обсудить также санкции против России и новую оборонную помощь. Ранее приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге было под вопросом из-за опасений вызвать недовольство Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе. В итоге, после обсуждений на разных уровнях, Украина все же получила приглашение на мероприятие, однако участие Зеленского в рабочих встречах ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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