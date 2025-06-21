Зеленский ринулся готовить новую встречу с Трампом после обидного срыва

Президент Украины рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге 24–25 июня. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью журналистам.
«Встреча с Трампом для нас очень важна, и мы действительно хотим обсудить не только давление на Россию, но и перспективы нового дыхания в дипломатическом треке. Прошлая попытка, к сожалению, сорвалась, но сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы это не повторилось», — приводит слова Зеленского украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН).
Зеленский уточнил, что еще не принял окончательного решения по поездке в Гаагу, но вероятность участия высока. Он подчеркнул, что приглашения на саммит уже поступили от премьер-министра Нидерландов и короля. В случае встречи с Трампом украинская сторона намерена обсудить также санкции против России и новую оборонную помощь.
Ранее приглашение Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге было под вопросом из-за опасений вызвать недовольство Дональда Трампа, который выступает против членства Украины в альянсе. В итоге, после обсуждений на разных уровнях, Украина все же получила приглашение на мероприятие, однако участие Зеленского в рабочих встречах ограничено.
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