AFP: Зеленского позовут на саммит НАТО из жалости

Президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, позовут на саммит НАТО в Гааге 24–25 июня, только, чтобы не вызвать недовольства у американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в организации.
«Весьма вероятно, что Зеленский будет приглашен, однако он не будет принимать участие в рабочих встречах, запланированных в Гааге», — сообщил собеседник AFP. По его словам, государства-участники стремятся избежать недовольства Дональда Трампа, с которым у Зеленского сложились сложные отношения.
Ранее, 15 мая, портал Euractiv сообщил, что президента Украины впервые не планировали приглашать на саммит НАТО в Гааге из-за опасений конфликта с Трампом, который выступает против членства Украины в альянсе. Позднее, 27 мая, глава украинской делегации при НАТО Егор Чернев сообщил, что генсек организации Марк Рютте не дал прямого ответа на просьбу Киева о приглашении. Однако 2 июня Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Украина все же получила приглашение на саммит, который пройдет 24-25 июня в Гааге с участием около 45 лидеров государств и шести тысяч делегатов.
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