Площадь пожара в Ростове-на-Дону выросла до 15 тысяч квадратов. Видео

Пожар в Ростове-на-Дону тушат два вертолета
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Пожарные ликвидируют крупное возгорание в Ростове-на-Дону
Пожарные ликвидируют крупное возгорание в Ростове-на-Дону Фото:

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратов. Привлечены два вертолета Ми-8», — говорится в telegram-канале МЧС России.

Горят складское помещение и офисное здание на улице Орской. По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, лаборатория Роспотребнадзора делает замеры на месте происшествия и контролирует уровень вредных веществ. «Ситуация находится на моем личном контроле», — написал глава региона.

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Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России. «Площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратов. Привлечены два вертолета Ми-8», — говорится в telegram-канале МЧС России. Горят складское помещение и офисное здание на улице Орской. По предварительной информации, пострадавших нет. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, лаборатория Роспотребнадзора делает замеры на месте происшествия и контролирует уровень вредных веществ. «Ситуация находится на моем личном контроле», — написал глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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