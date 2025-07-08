Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратов. Привлечены два вертолета Ми-8», — говорится в telegram-канале МЧС России.
Горят складское помещение и офисное здание на улице Орской. По предварительной информации, пострадавших нет.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, лаборатория Роспотребнадзора делает замеры на месте происшествия и контролирует уровень вредных веществ. «Ситуация находится на моем личном контроле», — написал глава региона.
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