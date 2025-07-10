Токаев направил ответное письмо Трампу по поводу введения торговых пошлин

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Токаев выразил уверенность вы достижении компромисса с США, сообщила пресс-служба президента Казахстана
Токаев выразил уверенность вы достижении компромисса с США, сообщила пресс-служба президента Казахстана Фото:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил ответное письмо президенту США Дональду Трампу по поводу введения пошлин. Помимо этого, Токаев подтвердил, что готов к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли», — заявил Токаев. Помимо этого, президент Казахстана выразил уверенность в том, что компромисс будет достигнут. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает США в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера.

Ранее министерство торговли Казахстана сообщило о подготовке официального ответа на решение США ввести с 1 августа 2025 года 25% пошлины на казахстанские товары. Эти меры были анонсированы после окончания 90-дневного моратория и отсутствия прогресса в торговых переговорах между странами.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил ответное письмо президенту США Дональду Трампу по поводу введения пошлин. Помимо этого, Токаев подтвердил, что готов к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана. «Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли», — заявил Токаев. Помимо этого, президент Казахстана выразил уверенность в том, что компромисс будет достигнут. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает США в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера. Ранее министерство торговли Казахстана сообщило о подготовке официального ответа на решение США ввести с 1 августа 2025 года 25% пошлины на казахстанские товары. Эти меры были анонсированы после окончания 90-дневного моратория и отсутствия прогресса в торговых переговорах между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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