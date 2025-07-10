Токаев направил ответное письмо Трампу по поводу введения торговых пошлин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил ответное письмо президенту США Дональду Трампу по поводу введения пошлин. Помимо этого, Токаев подтвердил, что готов к диалогу. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли», — заявил Токаев. Помимо этого, президент Казахстана выразил уверенность в том, что компромисс будет достигнут. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает США в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера.
Ранее министерство торговли Казахстана сообщило о подготовке официального ответа на решение США ввести с 1 августа 2025 года 25% пошлины на казахстанские товары. Эти меры были анонсированы после окончания 90-дневного моратория и отсутствия прогресса в торговых переговорах между странами.
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