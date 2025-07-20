Украина атаковала Россию пятью дронами за 10 минут

Три БПЛА сбили над Брянской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в течение десяти минут. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что над Брянской областью уничтожили три БПЛА, над Калужской — два.
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В ночь на сегодня системы ПВО сбили 19 дронов над Московской областью. Из них 16 направлялись в сторону столицы.
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