Украина атаковала Россию пятью дронами за 10 минут

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Три БПЛА сбили над Брянской областью
Три БПЛА сбили над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в течение десяти минут. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что над Брянской областью уничтожили три БПЛА, над Калужской — два. 

В ночь на сегодня системы ПВО сбили 19 дронов над Московской областью. Из них 16 направлялись в сторону столицы.

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Российские силы ПВО сбили пять украинских БПЛА в течение десяти минут. Об этом сообщили в Минобороны России.  «В период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что над Брянской областью уничтожили три БПЛА, над Калужской — два.  В ночь на сегодня системы ПВО сбили 19 дронов над Московской областью. Из них 16 направлялись в сторону столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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