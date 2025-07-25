Трамп допустил встречу Путина и Зеленского при его участии

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Трехсторонняя встреча лидеров может пройти через два - три месяца, заявил Трамп
Трехсторонняя встреча лидеров может пройти через два - три месяца, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет возможной через два — три месяца при участии президента США Дональда Трампа. Об этом последний заявил в разговоре с журналистами.

«Это произойдет, но через два или три месяца», — поделился Трамп. Информацию приводит РИА Новости. Ответ был дан на вопрос о проведении трехсторонней встречи между лидерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского в августе маловероятна. Он объяснял это тем, что сложно проделать такую подготовительную работу за 30 дней. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет возможной через два — три месяца при участии президента США Дональда Трампа. Об этом последний заявил в разговоре с журналистами. «Это произойдет, но через два или три месяца», — поделился Трамп. Информацию приводит РИА Новости. Ответ был дан на вопрос о проведении трехсторонней встречи между лидерами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского в августе маловероятна. Он объяснял это тем, что сложно проделать такую подготовительную работу за 30 дней. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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