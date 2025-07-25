Трамп допустил встречу Путина и Зеленского при его участии

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского станет возможной через два — три месяца при участии президента США Дональда Трампа. Об этом последний заявил в разговоре с журналистами.
«Это произойдет, но через два или три месяца», — поделился Трамп. Информацию приводит РИА Новости. Ответ был дан на вопрос о проведении трехсторонней встречи между лидерами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Зеленского в августе маловероятна. Он объяснял это тем, что сложно проделать такую подготовительную работу за 30 дней. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.
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