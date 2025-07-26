Террористы, напавшие на «Крокус», купили новые телефоны и ножи перед терактом

Четверо исполнителей террористического акта в подмосковном «Крокусе» приобрели новые смартфоны и кухонные ножи незадолго до нападения. Об этом говорится в материалах дела.
«Неустановленное лицо „Сайфулло“ поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия», — передает содержание материалов ТАСС. Отмечается, что террористы также скачали обучающие видеоролики и изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов.
В результате теракта погибли 149 человек. Исполнители пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.
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