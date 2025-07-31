Ехавший помогать российским бойцам священник погиб в зоне СВО

Протоиерей Николай Курдов погиб в ДТП 28 июля при выполнении пастырских задач в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.
«В ДТП со смертельным исходом попал заместитель председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Николай Курдов», — говорится в сообщении telegram-канала военного отдела московского патриархата. В публикации уточняется, что трагедия произошла во время окормления подразделений Вооруженных сил РФ, названных в честь православных святых.
Отпевание протоиерея Николая состоится 1 августа в Вознесенском соборе, после чего его похоронят на Посадском кладбище в Звенигороде. Курдов был награжден в 2024 году медалью ордена Александра Невского. Этой высокой церковной награды он был удостоен за «мужественное несение пастырского служения в военных условиях» по указу патриарха Кирилла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.