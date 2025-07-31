Ехавший помогать российским бойцам священник погиб в зоне СВО

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В ДТП в зоне СВО погиб протоиерей Николай (справа)
В ДТП в зоне СВО погиб протоиерей Николай (справа) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Протоиерей Николай Курдов погиб в ДТП 28 июля при выполнении пастырских задач в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви.

«В ДТП со смертельным исходом попал заместитель председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Николай Курдов», — говорится в сообщении telegram-канала военного отдела московского патриархата. В публикации уточняется, что трагедия произошла во время окормления подразделений Вооруженных сил РФ, названных в честь православных святых.

Отпевание протоиерея Николая состоится 1 августа в Вознесенском соборе, после чего его похоронят на Посадском кладбище в Звенигороде. Курдов был награжден в 2024 году медалью ордена Александра Невского. Этой высокой церковной награды он был удостоен за «мужественное несение пастырского служения в военных условиях» по указу патриарха Кирилла.

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Протоиерей Николай Курдов погиб в ДТП 28 июля при выполнении пастырских задач в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви. «В ДТП со смертельным исходом попал заместитель председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Николай Курдов», — говорится в сообщении telegram-канала военного отдела московского патриархата. В публикации уточняется, что трагедия произошла во время окормления подразделений Вооруженных сил РФ, названных в честь православных святых. Отпевание протоиерея Николая состоится 1 августа в Вознесенском соборе, после чего его похоронят на Посадском кладбище в Звенигороде. Курдов был награжден в 2024 году медалью ордена Александра Невского. Этой высокой церковной награды он был удостоен за «мужественное несение пастырского служения в военных условиях» по указу патриарха Кирилла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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