Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Трамп заявил о невозможности предоставить Украине гарантии по типу НАТО
Трамп сообщил, что «этого не случится»
Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с механизмами НАТО исключается. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами во время полета на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, может быть, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО», — сказал Трамп. Таким образом президент США имел в виду, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате североатлантического альянса. Его слова приводит telegram-канал Clash Report.

Ранее стал известен состав американской делегации на предстоящей встрече. Туда вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Помимо них там оказался спецпосланник главы США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также среди делегатов от американской стороны значатся глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

В российскую делегацию, помимо главы МИД РФ Сергея Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.

