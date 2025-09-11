Курс евро подскочил до 100 рублей впервые за полгода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас официальный курс евро в России определяется через кросс-курс с юанем
Сейчас официальный курс евро в России определяется через кросс-курс с юанем Фото:

Курс евро на российском внебиржевом рынке превысил отметку в 100 рублей. Это произошло впервые с 10 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным, к 10:05 по московскому времени курс евро вырос на 78 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 100,12 рубля. После того как летом 2024 года Московская биржа приостановила торги евро, расчетные курсы европейской валюты формируются иначе. Сейчас официальный курс евро в России определяется не напрямую, а через кросс-курс с юанем. Биржевые торги юанем проходят на Московской бирже с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Ранее на международной валютной платформе Forex было отмечено существенное ослабление рубля: курс доллара впервые с апреля превысил отметку в 85 рублей, а евро поднялся выше 98 рублей — подобное наблюдалось в последний раз в марте.

К 10:05 по московскому времени курс евро вырос на 78 копеек
К 10:05 по московскому времени курс евро вырос на 78 копеек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс евро на российском внебиржевом рынке превысил отметку в 100 рублей. Это произошло впервые с 10 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно данным, к 10:05 по московскому времени курс евро вырос на 78 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 100,12 рубля. После того как летом 2024 года Московская биржа приостановила торги евро, расчетные курсы европейской валюты формируются иначе. Сейчас официальный курс евро в России определяется не напрямую, а через кросс-курс с юанем. Биржевые торги юанем проходят на Московской бирже с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Ранее на международной валютной платформе Forex было отмечено существенное ослабление рубля: курс доллара впервые с апреля превысил отметку в 85 рублей, а евро поднялся выше 98 рублей — подобное наблюдалось в последний раз в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...