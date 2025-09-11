Курс евро на российском внебиржевом рынке превысил отметку в 100 рублей. Это произошло впервые с 10 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным, к 10:05 по московскому времени курс евро вырос на 78 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достиг 100,12 рубля. После того как летом 2024 года Московская биржа приостановила торги евро, расчетные курсы европейской валюты формируются иначе. Сейчас официальный курс евро в России определяется не напрямую, а через кросс-курс с юанем. Биржевые торги юанем проходят на Московской бирже с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Ранее на международной валютной платформе Forex было отмечено существенное ослабление рубля: курс доллара впервые с апреля превысил отметку в 85 рублей, а евро поднялся выше 98 рублей — подобное наблюдалось в последний раз в марте.
