Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Пиотровский также является действительным членом Российской академии художеств
Пиотровский также является действительным членом Российской академии художеств

Михаил Пиотровский переназначен генеральным директором Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении. Новый срок полномочий составит пять лет.

Михаил Пиотровский связан с Эрмитажем с 1991 года. Сначала он занимал должность заместителя директора по научной работе, а уже с 1992 года возглавил музей. Пиотровский — признанный ученый, доктор исторических наук, академик Российской академии наук (РАН), член президиума РАН. Он также является действительным членом Российской академии художеств.

Михаил Пиотровский входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству, а также Совета при президенте по науке и образованию. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы. В 2003 году Михаил Пиотровский получил Президентскую премию в области литературы и искусства, а в 2017 году — Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.

