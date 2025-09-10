Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

Михаил Пиотровский переназначен генеральным директором Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа», — говорится в сообщении. Новый срок полномочий составит пять лет.
Михаил Пиотровский связан с Эрмитажем с 1991 года. Сначала он занимал должность заместителя директора по научной работе, а уже с 1992 года возглавил музей. Пиотровский — признанный ученый, доктор исторических наук, академик Российской академии наук (РАН), член президиума РАН. Он также является действительным членом Российской академии художеств.
Михаил Пиотровский входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству, а также Совета при президенте по науке и образованию. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы. В 2003 году Михаил Пиотровский получил Президентскую премию в области литературы и искусства, а в 2017 году — Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.
