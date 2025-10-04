«Все по плану»: подавший иск на Пугачеву адвокат Трещев сделал заявление

В возвращении иска к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей нет ничего странного. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев, инициировавший иск, в беседе с URA.RU пояснил, в чем дело.
«История с тем, что суд вернул без рассмотрения иск преувеличена и раздута СМИ. Тверской суд согласился, что рассматривать должен Савеловский, в этом нет ничего странного, так как последний и зарегистрировал это дело. Два суда не могут рассматривать одно дело. На следующей неделе Савеловский суд заявит, что дело принято и назначит дату рассмотрения. Все по плану», — поясняет Трещев.
Что касается жалоб в Генеральную прокуратуру РФ, то и там вес отлично, каждый день пишут обращения. Трещев после интервью Аллы Пугачевой попросил проверить высказывания артистки на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения ложной информации о вооруженных силах России.
Кроме того, адвокат подал иск на 1,5 миллиарда рублей. Из этой суммы он намерен оставить себе 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
Пока адвокат пытается добиться справедливости, его коллеги не особенно верят в успех этих дел. Трещев парирует: «Я делаю, они рассуждают. В этом разница», — резюмировал ветеран.
Интервью Пугачевой наделало немало шума. Оно стало первым за несколько лет. Поговаривают, что согласилась на разговор «женщина, которая поет» не просто так, а за $2 млн.
