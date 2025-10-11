Вопрос о членстве Украины в НАТО был поднят за стаканом пива

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о конфиденциальной беседе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) за стаканом пива. Об этом свидетельствуют мемуары Столтенберга.
«Между поеданием колбасы и глотком пива он меня спросил: „Когда мы станем членом НАТО?“ — цитирует мемуары бывшего главы НАТО РБК. Экс-генсек отметил, что с пониманием отнесся к стремлению украинского руководства к интеграции с Западом, но предпочел быть реалистичным и не давать ложных обещаний.
Столтенберг отзывается о Порошенко как «политического лидера, который знал, чего хочет», подчеркивая его настойчивость в вопросе евроатлантической интеграции. По его словам, он подчеркнул, что разделяет желание украинцев «прочно закрепиться на Западе благодаря членству в НАТО и ЕС». Тем не менее, детали конкретных шагов или временных рамок для вступления в Альянс в ходе той беседы не обсуждались.
Ранее в своих мемуарах Йенс Столтенберг уже рассказывал о «болезненном разговоре» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, когда также избегал давать конкретные обещания по членству Украины в НАТО и предлагал рассмотреть альтернативные варианты безопасности. В Киеве настаивали на интеграции в Альянс, но западные партнеры ограничивались поддержкой без предоставления гарантий вступления.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
