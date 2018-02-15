Политологи: регионы могут удивить результатами на выборах президента

18:14 15 февраля 2018 0

Выборы на Северо-Западе, Урале, Сибири и Дальнем Востоке будут наиболее конкурентными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидаты в президенты России проявляют большой интерес к регионам. На прошлых президентских выборах такого внимания к регионам политологи не фиксировали. Об этом 15 февраля на пресс-конференции «Интерфакса» рассказали специалисты «Центра политических технологий».

За 2000-е годы в регионах сложились свои политические предпочтения, заявил вице-президент фонда «Центр политических технологий» Ростислав Туровский. Так, в столицах традиционно наблюдалось повышенное голосование за либералов, коммунисты получали особую поддержку в «красном поясе» и некоторых городах Сибири, Жириновский — в Сибири и на Дальнем Востоке, а Путин получал максимальный процент в национальных республиках.

Как проявят себя губернаторы новой волны во время кампании — этот вопрос очень интересен политтусовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако в этот раз есть сразу несколько факторов, которые могут изменить традиционный расклад сил, отметил политолог. «Прежде всего интересно, как проявит себя плеяда молодых технократов (ряд глав субъектов, назначенных весной-осенью 2017 года — прим. ред.). Традиционно считается, что они эффективны в экономической деятельности, но стоит вопрос, как они проявят себя в публичной и политической сфере во время выборов», — заметил Туровский.

Не все так просто и в национальных республиках, замечает эксперт. «Нацреспублики принято считать лояльными, но в последнее время мы видим осложнения в отношениях между региональными элитами и федеральным центром, и соответственно появляется интрига, как это может сказаться на президентских выборах», — говорит Туровский.

Неожиданно может повести себя и сельская местность, которая традиционно голосует за Путина. «Однако сейчас появился кандидат Грудинин — эффективный аграрный руководитель, который может послать определенный месседж селу. Пока он этого не делает, но потенциал для этого есть», — считает Туровский.

Наиболее конкурентными он считает регионы Северо-Запада, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Все представленные кандидаты — это москвичи или петербуржцы, которые начали активно один за другим объезжать города-миллионники. Правда, пока что они посещают преимущественно одни и те же мегаполисы», — отмечает эксперт.

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Специалисты прогнозируют высокую явку — в районе 60-65% по стране и 50% в городах-миллионниках. Соцопросы показывают высокое желание идти на выборы, а значит, символическая значимость президентских выборов сохраняется, считает председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко. «Поход на избирательный участок до сих пор воспринимается как выбор хозяина страны, выбор пути развития. Кроме того, выборы впервые за много лет предлагают самые разные варианты. Уже давно на выборах не было 8 кандидатов», — замечает политолог.

Большую роль сыграли и действия властей по поднятию явки, в том числе и появившаяся возможность голосовать по месту жительства, а не по месту прописки. «У нас 10 миллионов человек живут не по месту регистрации. Теперь все они смогут принять участие в выборах», — считает Макаренко. Единственным и по сути главным минусом этих выборов, который негативно влияет на явку, эксперты назвали предрешенность результата.

Главным запросом на выборах политологи назвали желание перемен. «Перемен желает более 80% россиян. Причем большинство из них хочет радикальных перемен. Преимущественно речь идет о пенсионерах и малообеспеченных гражданах. Однако речь не об изменениях в духе Майдана. Люди устали от кризиса и хотят, чтобы ситуация перестала ухудшаться. Общество ждет, когда кандидаты предложат свои пути решения проблем», — заключил Макаренко.