Путин спросил у нового поколения: «Ты сможешь?»

21:33 15 марта 2018 0

Шесть тысяч молодых и активных встретились с президентом в Москве Фото: Kremlin.Ru

«Враг мой, бойся меня! Друг мой, не отрекайся от меня!» — пела группа Градусы, а Егор Крид продолжал: «Я потрачу на тебя свой лучший день» в преддверии выступления Владимира Путина на форуме «Россия — страна возможностей». Шесть с половиной тысяч человек покачивались в ритм песен и ждали президента. Ведь именно он стал инициатором этого проекта, ориентированного на социальные лифты для молодых и активных россиян. «Я — профессионал», «Мой первый бизнес-проект», «Лидеры России», « Хочу делать добро», участники этих и других, в общей сложности 14 проектов, собрались в Москве, чтобы обменяться опытом и научиться чему-то новому.

Главные герои форума «Россия — страна возможностей» — это люди. Об этом говорили все гости форума, и президент тоже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главными героями не только всего форума, но и заключительного мероприятия, тоже стали сами участники: на сцене один за другим появлялись победители всех проектов платформы. Начали с финалистов «Лидеров России»: они рассказывали о себе. «Этот конкурс доказал, что у нас можно и нужно развиваться. Я нашел тут много друзей, в том числе и трех заместителей министров», — говорил молодой мужчина со сцены. «Благодаря этому проекту, те важные встречи и договоренности, на которые раньше бы ушла вся жизнь, оказались возможны в считанные часы и дни!» — соглашалась с ним другая победительница «Лидеров». Был и главный рефрен вечера — ведущие периодически спрашивали зал со сцены: «Ты можешь?». «Я могу», — отзывались участники.

Представление разных проектов продолжалось, пока на экранах не появилась трансляция со встречи президента с победителями конкурсов, которые входят в платформу «Россия — страна возможностей». Владимир Путин сидел в окружении молодых и предприимчивых людей, которые делились с ними достижениями. Так, победитель проекта «Я — профессионал» рассказал президенту, что потратит свой грант на изобретение робота, который будет сбивать сосульки.

«Это очень важная тема, это касается безопасности людей», — похвалил молодого человека Путин. «Вообще, это самое главное, когда человек занимается тем делом, которое ему нравится. Только тогда у него все очень хорошо получается», — отметил президент.

Владимир Путин внимательно выслушал каждого молодого лидера и изобретателя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оренбуржец Слава Мачник, участник проекта «Мой первый бизнес», рассказал Путину, почему отложил свои деньги, которые получил за проект «Садовая мебель своими руками»: «Пока не потратил, заморозил, так как решил, что мне нужно готовиться в ЕГЭ. Сдам экзамены и вложу деньги в рекламу». «Как заморозил? Под подушку положил или в банк куда-то в рост?» — уточнил президент. Он никого не обделил своим вниманием, задавал уточняющие вопросы, давал советы. «Какая ты молодец! Удачи тебе!», — мягким тоном похвалил Путин девушку, которая организовала бизнес для людей с инвалидностью. Выслушав каждого в этом узком кругу, и сделав на прощание фото, Владимир Путин отправился в главный зал форума.

Его там очень ждали и встретили бурными аплодисментами.

«Дорогие друзья, я очень рад быть тут с вами! Всех вас объединяет общее — вы все талантливые, деятельные, нужные!», — поприветствовал Владимир Путин участников форума. И продолжил: «Таких людей в нашей стране много: от Востока до Запада, от Мурманска, до Севастополя. Россия заинтересована в вас, так как из успеха каждого будет складываться успех нашей страны!».

Зал одобрительно загудел.

«Я хотел каждого из вас спросить», — неожиданно обратился к участникам форума президент уже со знакомым вопросом: «А ты сможешь?»

«Я смогу!» — с восторгом отозвался зал.

«Другого ответа от вас нельзя было ожидать! Мы обеспечим будущее нашей стране и сделаем это вместе! Да?» — уточнил президент.

«Да! Россия! Россия! Россия!» — скандировали молодые люди. На этом встреча с Путиным закончилась.

«А теперь настало время для танцев! — восторженно крикнула ведущая мероприятия, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Первый форум открытой платформы «Россия — страна возможностей» закончился дискотекой.