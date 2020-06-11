После пандемии за россиянами продолжат слежку. Три доказательства

Власти не собираются отказываться от цифрового контроля над гражданами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цифровой контроль над россиянами времен пандемии может сохраниться и после победы над коронавирусом. Власти Москвы уже объявили, что не собираются отказываться от слежки за горожанами на фоне отмены пропускного режима. Эксперты называют еще два признака, свидетельствующих о желании властей сохранить и даже развить контроль.

Московская мэрия на фоне ослабления карантина не намерена останавливать работу приложения «Социальный мониторинг», которое отслеживает режим самоизоляции зараженных COVID-19. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что сервис продолжит работать как инструмент для контроля заболевших.

Власти не уточняют, когда именно удалят персональную информацию о россиянах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Не заставило власти отказаться от приложения и резко негативное отношению к нему общественности: пользователи возмущены, что программа заставляет их делать селфи по ночам и выписывает необоснованные штрафы. По официальным данным, на 20 мая для 60 тысяч пользователей приложения было выписано 54 тысячи штрафов. Недовольным наказанием москвичам столичные власти предлагают обжаловать штрафы.

Решение администрации Москвы сохранить «Социальный мониторинг» означает, что элементы цифрового контроля над гражданами останутся и после пандемии, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артём Козлюк:

«Более того, они [меры цифрового контроля] начнут трансформироваться под другие государственные прихоти».

По прогнозу правозащитника, в случае второй волны коронавируса аналоги «Социального мониторинга» могут появиться в других крупных городах страны.

«Социальный мониторинг» заставляет делать селфи даже ночью. Иначе — штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев привел два других доказательства планов властей продолжить слежку: предложение о постоянном онлайн-контроле за мигрантами (по мнению Селезнева технологию протестируют на приезжих, а в перспективе распространят и на граждан РФ) и вступающий в силу с 1 июля закон, устанавливающий для Москвы экспериментальный режим в области искусственного интеллекта (ИИ).

«[Новый правовой режим для ИИ] практически отменяет гарантии закона 152-ФЗ „О персональных данных“ по запрету обработки и передачи данных, включая биометрические изображения, — отмечает Селезнев. — Кроме того, он отменяет гарантии закона об охране здоровья граждан (о том, что данные о диагнозах являются врачебной тайной)».

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы накануне отмены цифровых пропусков в столице пообещал удалить персональные данные граждан, полученные во время пандемии, в соответствии с законодательством. По закону это нужно сделать в срок, не превышающий 30 дней с момента достижения цели их обработки. При этом в ведомстве не уточнили, какой была цель, и можно ли считать ее достигнутой. Оперативно получить разъяснения ДИТ о том, когда именно и как произойдет удаление персональных данных, не удалось — в ведомство направлен запрос.

Опрошенные агентством эксперты ставят под сомнение обещания властей удалить данные цифровых пропусков. Широкий общественный резонанс вызвала новость о том, что московский сервис для их проверки (недоступен после отмены пропускного режима) передавал третьим лицам данные пользователей — в том числе, для рассылки рекламы. Это было прописано в условиях соглашения, указанный срок действия которого — 10 лет.

Руководитель научно-технической экспертизы Партии прямой демократии Олег Артамонов обратил внимание, что у пользователей запрашивали разрешение на доступ к личным данным с формулировкой «в целях […] коммуникации со мной оператора и (или) третьих лиц».

«Соответственно, формально московские структуры могут ссылаться на то, что цель этой «коммуникации» — бессрочна.

Пользователю остается только верить на слово, что власти добровольно уничтожат собранные персональные данные, а не воспользуются юридическими зацепками, чтобы как минимум часть из них сохранить», — считает эксперт.

Удаление персональной информации с серверов должно происходить под общественным контролем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Россиянам не стоит ожидать и оперативного удаления данных, собранных московским «Социальным мониторингом» и его федеральным аналогом от Минкомсвязи «Госуслуги.Стопкоронавирус». «Системы, которые отслеживают здоровье граждан, рассчитаны на весь период пандемии, — отмечает юрист, сооснователь Moscow Digital School Александр Журавлев. — Отмена пропусков — не равно завершению пандемии. Кроме того, законодатель может сказать, что [для удаления данных] нужно ждать окончания эпидемии не в конкретном регионе, а во всей стране».

Информацию об излечившихся от COVID-19 пользователях не будут удалять в индивидуальном порядке. Такой подход противоречит устоявшейся практике — вероятнее, что информацию по всем пользователям уничтожат единовременно после завершения пандемии. «Как правило, в таких случаях используется общая модель — для каждого выздоровевшего человека не будут собирать комиссию по удалению данных (как того требуют регламенты), — прогнозирует Александр Журавлев. — Это будет пустой тратой времени. Теоретически, возможно сегментирование, когда данные будут удалять частями».

Эксперты сходятся в одном — необходим жесткий общественный контроль над процедурой удаления данных. «Нужно создать специальную комиссию, в которую включить общественников, экспертов, представителей ДИТ Москвы и ФСБ, — считает Александр Журавлев. — Эта комиссия могла бы проследить за корректностью уничтожения данных, что повысит доверие граждан к цифровым сервисам и снизит градус напряжения в обществе». По словам Олега Артамонова, часть опасений может снять подробный рассказ властей Москвы о том, как именно организовано хранение данных: в каких системах и какие ведомства имеют к ним доступ.

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