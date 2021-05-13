Клип от Дэвида Линча и три большие премьеры Netflix

В пятницу на Netflix выходит новый ужастик с Эми Адамс в главной роли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Последняя короткая рабочая неделя мая подходит к концу, но это не повод грустить, ведь впереди нас ждут жаркие выходные и такие же жаркие рекомендации из новой Афиши URA.RU, которую мы собрали для вас по всему онлайну. В пятницу развлекаем себя пятеркой новых кассовых фильмов, образовательной эко-платформой и отличной музыкой.

Что сделать утром

Добавим в пятничное утро немного мистики вместе с великим певцом и режиссером — Дэвид Линч снял клип на песню «I Am the Shaman» шотландского фолк-певца Донована. Видео было опубликовано в честь 75-летия артиста. В клипе музыканта использованы приемы из Твин-Пикс.

Что сделать днем

За обедом также познакомимся с еще одной грядущей премьерой — фильмом «Легенда о Зеленом рыцаре» от студии A24, где главные роли сыграли Дев Пател («Миллионер из трущоб», «История Дэвида Копперфилда») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Tomb Raider: Лара Крофт»). В основу картины легла поэма «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» о временах короля Артура. Режиссер и сценарист фильма — Дэвид Лоури («Пит и его дракон», «История призрака»). Трейлер впечатляет:

В рамках Года Германии в России с 14 мая стартует Неделя устойчивого развития «Мы — будущее» в онлайн-формате, которая включает в себя лекции и воркшопы по экологии под руководством немецких и отечественных ученых. Также пройдет маркет-ярмарка и презентация новых эко-проектов, представить которые может любой желающий. Регистрация на сайте zukunft-goethe.de.

Что сделать вечером

А еще сегодня в прокат выходит новый фильм Александра Миндадзе «Паркет» — история о постаревших танцорах танго, где танец — это метафора творчества, которое важнее жизни, но не может победить смерть.

Постер к сериалу Love, Death & Robots

Также 14 мая на Netflix состоится сразу несколько больших премьер: новый ужастик Джо Райта «Женщина в окне» с Эми Адамс и Джулианной Мур в главных ролях; пятисерийная драма «Халстон» с Юэном Макгрегором в роли знаменитого дизайнера, навсегда изменившего облик американской моды и, конечно, долгожданный выход второго сезона сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» — 8 отдельных серий, каждая из которых рассказывает свою историю о любви, смерти и роботах.