Клип от Дэвида Линча и три большие премьеры Netflix

Последняя короткая рабочая неделя мая подходит к концу, но это не повод грустить, ведь впереди нас ждут жаркие выходные и такие же жаркие рекомендации из новой Афиши URA.RU, которую мы собрали для вас по всему онлайну. В пятницу развлекаем себя пятеркой новых кассовых фильмов, образовательной эко-платформой и отличной музыкой.
Что сделать утром
Добавим в пятничное утро немного мистики вместе с великим певцом и режиссером — Дэвид Линч снял клип на песню «I Am the Shaman» шотландского фолк-певца Донована. Видео было опубликовано в честь 75-летия артиста. В клипе музыканта использованы приемы из Твин-Пикс.
Что сделать днем
За обедом также познакомимся с еще одной грядущей премьерой — фильмом «Легенда о Зеленом рыцаре» от студии A24, где главные роли сыграли Дев Пател («Миллионер из трущоб», «История Дэвида Копперфилда») и Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Tomb Raider: Лара Крофт»). В основу картины легла поэма «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» о временах короля Артура. Режиссер и сценарист фильма — Дэвид Лоури («Пит и его дракон», «История призрака»). Трейлер впечатляет:
В рамках Года Германии в России с 14 мая стартует Неделя устойчивого развития «Мы — будущее» в онлайн-формате, которая включает в себя лекции и воркшопы по экологии под руководством немецких и отечественных ученых. Также пройдет маркет-ярмарка и презентация новых эко-проектов, представить которые может любой желающий. Регистрация на сайте
Что сделать вечером
А еще сегодня в прокат выходит новый фильм Александра Миндадзе «Паркет» — история о постаревших танцорах танго, где танец — это метафора творчества, которое важнее жизни, но не может победить смерть.
Также 14 мая на
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в