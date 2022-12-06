Путин представил первые результаты санкционной политики Запада

Передел российского рынка состоялся

06 декабря 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, с кем рассчитывает совершить технологический и экономический рывок Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин оценил первые результаты влияния санкционной политики Запада на российских предпринимателей. Бизнес смог и приспособиться к новым условиям, и открыть для себя новые возможности, перехватив инициативу у зарубежных компаний. Комментируя встречу Путина с лидером организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком 6 декабря, эксперты говорят, что «передел» отечественного рынка состоялся, и именно средний бизнес имеет шанс стать основным двигателем технологического прогресса. Сообщество «Деловой России» объединяет предпринимателей, работающих в разных отраслях экономики, начал встречу с лидером объединения президент Путин. «Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности — это инвестиционная деятельность», — заметил глава государства и предложил начать разговор именно с инвестиций. Лидер «Деловой России» Алексей Репик довольно оптимистично оценил ситуацию в структуре среднего бизнеса Фото: Анна Майорова © URA.RU Судя по настроению Репика, бизнес не воспринял ситуацию с жесткими санкциями Запада как критическую. «На деятельность предприятий повлияла масса внешних факторов, совершенно для нас неожиданных. Ушли некоторые компании с иностранным участием. Но для нас это значит, что появились новые возможности, открылись ниши. У компаний и предпринимателей появился реальный шанс занять достойное место на нашем большом, привлекательном рынке», — отметил Репик. Он вспомнил слова президента, которые Владимир Путин повторял бизнесу в этом году неоднократно: «Дома надежнее». Многие предприниматели, по словам Репика, услышали их и поверили. «Они, сделав ставку на собственные силы, на свою предпринимательскую инициативу, формируют команду новой российской экономики, создают конкурентоспособную продукцию, развивают экспортные направления», — сообщил лидер «Деловой России». Эксперты полагают, что у средних предприятий в современных условиях есть все шансы вырасти до уровня крупных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экономическая ситуация в России заметно выровнялась по сравнению с той, что была весной, сразу после начала военной спецоперации: рубль укрепился, а инфляция серьезно снизилась. «Сейчас она ниже, чем до начала специальной военной операции», — сделал ремарку президент. По словам Репика, преодолеть первые трудности беспрецедентной санкционной политики Запада бизнесу помогли оперативные меры властей и поддержка лично президента, в частности, «ставка на частный бизнес, отказ от прямого ценового регулирования, ставка на своих». «Она [ставка] сработала, — заявил Репик. — В условиях всего — санкций, не санкций — именно частные предприятия быстрее всех адаптировались и продолжили инвестиции. В 2023 году для нас важно задействовать все возможности для инвестиций. Инвестиции — это вообще ключевой фактор для обеспечения технологического суверенитета и роста экономики», — сказал глава «Деловой России». Российские предприятия готовы работать и под санкциями, но надеются на поддержку государства, а государство — на их поддержку и деловую хватку, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU С этим утверждением соглашаются и эксперты. Как пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, по закону средний бизнес — это компании с годовым оборотом от двух миллиардов рублей. «Это тот становой хребет, который волнует президента: это рабочие места, это возможности перевода России на новые технологические рельсы, это достижение технологического суверенитета. Поэтому президента и интересовало, как обстоят дела с инвестициями в этом сегменте. Внимание государства к нему сейчас особенное, потому что это то, что способно выращивать нанокристаллы российских технологий. Но если проблемы малого бизнеса понятны, то проблемы среднего до конца не проявлены, и президенту важно их понимать, чтобы реагировать», — отметил Кирьянов. Подобных кризисов, с которыми российская экономика столкнулась в этом году, до сих пор не было, и президенту важно услышать из первых уст оценки текущей ситуации, комментирует итоги встречи Путина и Репика директор Центр региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Президенту нужно понимать, какие ожидания у бизнеса, и какие необходимо принять решения, чтобы не получить более негативную ситуацию. Бизнесу важно понять, как в этих условиях ему позиционироваться, потому что для многих вызовы и новая реальность, с которой они столкнулись в 2022 году, оказались критически значимыми. У государства тоже есть определенные ожидания: как поведет себя бизнес сейчас, когда идет ориентация на построение новой мобилизационной экономики, создание технологического суверенитета. Государство ожидает ответ на эти запросы», — пояснил Климанов. Статья по теме Путин ответил на обвинения США в нарушении правил ВТО По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, средний бизнес, а именно его объединяет «Деловая Россия», — это «тот сегмент российской экономической системы, который может вырасти до крупного бизнеса, если ему оказать протекцию». Поэтому встреча президента Путина с Репиком имеет серьезное значение. «Этот бизнес может вырасти до крупных международных компаний, если дать ему возможность копировать западные технологии и продукты. Ему просто необходимо создавать условия», — резюмировал Колташов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин оценил первые результаты влияния санкционной политики Запада на российских предпринимателей. Бизнес смог и приспособиться к новым условиям, и открыть для себя новые возможности, перехватив инициативу у зарубежных компаний. Комментируя встречу Путина с лидером организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком 6 декабря, эксперты говорят, что «передел» отечественного рынка состоялся, и именно средний бизнес имеет шанс стать основным двигателем технологического прогресса. Сообщество «Деловой России» объединяет предпринимателей, работающих в разных отраслях экономики, начал встречу с лидером объединения президент Путин. «Но в каких бы отраслях они ни работали, одна тема всегда является актуальной и важной, а сегодня в особенности — это инвестиционная деятельность», — заметил глава государства и предложил начать разговор именно с инвестиций. Судя по настроению Репика, бизнес не воспринял ситуацию с жесткими санкциями Запада как критическую. «На деятельность предприятий повлияла масса внешних факторов, совершенно для нас неожиданных. Ушли некоторые компании с иностранным участием. Но для нас это значит, что появились новые возможности, открылись ниши. У компаний и предпринимателей появился реальный шанс занять достойное место на нашем большом, привлекательном рынке», — отметил Репик. Он вспомнил слова президента, которые Владимир Путин повторял бизнесу в этом году неоднократно: «Дома надежнее». Многие предприниматели, по словам Репика, услышали их и поверили. «Они, сделав ставку на собственные силы, на свою предпринимательскую инициативу, формируют команду новой российской экономики, создают конкурентоспособную продукцию, развивают экспортные направления», — сообщил лидер «Деловой России». Экономическая ситуация в России заметно выровнялась по сравнению с той, что была весной, сразу после начала военной спецоперации: рубль укрепился, а инфляция серьезно снизилась. «Сейчас она ниже, чем до начала специальной военной операции», — сделал ремарку президент. По словам Репика, преодолеть первые трудности беспрецедентной санкционной политики Запада бизнесу помогли оперативные меры властей и поддержка лично президента, в частности, «ставка на частный бизнес, отказ от прямого ценового регулирования, ставка на своих». «Она [ставка] сработала, — заявил Репик. — В условиях всего — санкций, не санкций — именно частные предприятия быстрее всех адаптировались и продолжили инвестиции. В 2023 году для нас важно задействовать все возможности для инвестиций. Инвестиции — это вообще ключевой фактор для обеспечения технологического суверенитета и роста экономики», — сказал глава «Деловой России». С этим утверждением соглашаются и эксперты. Как пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, по закону средний бизнес — это компании с годовым оборотом от двух миллиардов рублей. «Это тот становой хребет, который волнует президента: это рабочие места, это возможности перевода России на новые технологические рельсы, это достижение технологического суверенитета. Поэтому президента и интересовало, как обстоят дела с инвестициями в этом сегменте. Внимание государства к нему сейчас особенное, потому что это то, что способно выращивать нанокристаллы российских технологий. Но если проблемы малого бизнеса понятны, то проблемы среднего до конца не проявлены, и президенту важно их понимать, чтобы реагировать», — отметил Кирьянов. Подобных кризисов, с которыми российская экономика столкнулась в этом году, до сих пор не было, и президенту важно услышать из первых уст оценки текущей ситуации, комментирует итоги встречи Путина и Репика директор Центр региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Президенту нужно понимать, какие ожидания у бизнеса, и какие необходимо принять решения, чтобы не получить более негативную ситуацию. Бизнесу важно понять, как в этих условиях ему позиционироваться, потому что для многих вызовы и новая реальность, с которой они столкнулись в 2022 году, оказались критически значимыми. По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, средний бизнес, а именно его объединяет «Деловая Россия», — это «тот сегмент российской экономической системы, который может вырасти до крупного бизнеса, если ему оказать протекцию». Поэтому встреча президента Путина с Репиком имеет серьезное значение. «Этот бизнес может вырасти до крупных международных компаний, если дать ему возможность копировать западные технологии и продукты. Ему просто необходимо создавать условия», — резюмировал Колташов.