Bloomberg: Набиуллину вынуждают пойти на риски ради ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с усиливающимся давлением со стороны правительства и бизнеса, которые требуют снизить рекордно высокую ключевую ставку. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных чиновников, власти ожидают смягчения денежно-кредитной политики уже на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится в пятницу, 6 июня. Это может глобально сказаться на экономике страны.
«Глава Банка России Набиуллина, которую хвалили за помощь в спасении экономики страны после 2022 года, сталкивается с растущим давлением, требующим отказаться от рекордно высоких расходов по заимствованиям на фоне опасений по поводу их влияния на бизнес», — передают авторы материала, ссылаясь на свои источники. По их словам, отдельные представители правительства считают необходимым сокращение ключевой ставки уже сейчас.
Ключевая ставка Банка России сохраняется на уровне 21% с октября 2024 года — это максимальный показатель за последние годы. Регулятор придерживается жесткой политики для сдерживания инфляции, которая в конце прошлого года превысила 10%, что более чем вдвое выше целевого ориентира Центробанка.
Эльвира Набиуллина занимает пост главы Банка России с 2013 года и известна решительными действиями по стабилизации экономики в периоды турбулентности. Однако нынешняя ситуация, по мнению экспертов, может стать для нее одним из самых серьезных вызовов за время руководства регулятором.
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