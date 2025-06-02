ВС РФ разгромили украинские цеха по производству беспилотников

В течение последних суток российские военные нанесли удары по производственным помещениям, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов», — передало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были ликвидированы площадки для запуска и хранения БПЛА, склады с боеприпасами, временные места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 населенных пунктах.
ВСУ потери, лишившись свыше 150 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, двух единиц полевой артиллерии, а также двух комплексов РЭБ. В Минобороны заявили, что с момента начала СВО были ликвидированы следующие объекты ВСУ: 663 самолета, 283 вертолета, 61 008 БПЛА, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 705 танков.
Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ успешно перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, произведенные в Великобритании. Кроме того, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы JDAM и 316 беспилотных летательных аппаратов.
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