Путин ответил на обвинения США в нарушении правил ВТО

За этим последует передел российского рынка

22 декабря 2021 в 20:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что будет продолжать политику протекционизма, несмотря на недовольство США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин ответил на новые обвинения США в протекционизме России. На встрече с одним лидеров отечественного бизнеса Алексеем Репиком 22 декабря Путин дал понять, что государство и дальше будет помогать бизнесу, отмечают эксперты. Это, с одной стороны, позволит перекроить российский рынок и снизить долю импорта, с другой — увеличить экспорт собственной продукции. В декабре 2021 года предпринимательской организации «Деловая Россия» исполнилось 20 лет, с чем президент Путин и поздравил ее руководителя Алексея Репика в начале встречи. Сегодня в организации состоит более семи тысяч бизнесменов, представляющих несырьевой сектор экономики, средний бизнес. «Надеюсь, что такие компании смогут стать основной для перехода на новую модель роста экономики», — отметил Репик. Лидер «Деловой России» Алексей Репик может быть доволен: бизнесу гарантирована поддержка государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он поблагодарил президента за поддержку инициатив «Деловой России»: освобождение молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже единственного жилья, решение вопроса по инвестналоговому вычету, продление нулевой ставки по налогу на прибыль для образовательных и медорганизаций, исключение из КоАП нормы об одновременном наказании за одно и то же нарушение юрлица и работника. «Этот живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен. Конечно, важен не только диалог, но и реакция верная с обеих сторон. Но у нас это в целом получается», — заметил на это президент. В пандемию государство оказало бизнесу и серьезную финансовую поддержку, продолжил Алексей Репик. Это стимулировало вложение инвестиций в экономику. Но после повышения ключевой ставки Центробанком РФ и, как следствие, роста ставок по банковским кредитам, инвестиционная активность может снизиться. «Необходимо задействовать новые механизмы кредитования, помогать — я уже упоминал сегодня инвестиционный налоговый вычет, налоговые кредиты… Сейчас нужно уже, наверное, говорить не только о работе в режиме „спасения утопающих“ (российская экономика лучше, наверное, большинства, если не почти всех, преодолела этот тяжелый стресс и удар), но в режиме как раз стимулирования инвестиций… Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику», — сказал Репик. Бизнес готов инвестировать в отечественную экономику и надеется на помощь государства, заверил Алексей Репик Фото: depositphotos.com Президент поддержал главу «Деловой России». Но при этом заметил, что пока (по данным Центробанка) не видно снижения объемов инвестиций. Объемы кредитования бизнеса не упали, а «это, собственно, и уровень инвестиций», подчеркнул Путин. «Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — отметил Путин и добавил, что поддержка несырьевому бизнесу и дальше будет оказываться. Встреча президента с Алексеем Репиком совпала с заявлениями Вашингтона о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению представителя США в ВТО Кэтрин Тай, РФ в нарушение договоренностей создает преференции на внутреннем рынке для товаров отечественного производства и проводит политику импортозамещения. Президент РФ Владимир Путин вновь послал США сигнал: Россия поддерживает свою экономику, как свою поддерживают США, тоже член ВТО Фото: unsplash/ Несмотря на все обвинения Запада, Путин «спокойно декларирует, что поддержка национального производства — это правильная политика, которая будет усиливаться в России», пояснил руководитель Института нового общества Василий Колташов. «По сути, это был разговор о том, что в новых исторических и экономических обстоятельствах государство будет поддерживать и дальше несырьевое производство. Это часть политики по импортозамещению. И эта политика будет усиливаться», — пояснил Колташов. Предприятия среднего класса имеют «очень сильный экономический потенциал», отметил ведущий экономист Центр политических технологий Никита Масленников. Поэтому президенту важно понять, как они пережили пандемию, как налажен экспорт продукции (в этом году его объем достигнет примерно 185 млрд долларов, по словам Масленникова), и как происходит импортозамещение, какая поддержка нужна. «Россия готовится к новому экономическому циклу [росту экономики, о чем говорил Путин на съезде РСПП], и средний бизнес должен стать одним из его двигателей. В этом секторе представлено наиболее конкурентное начало рыночной экономики. Если государство понимает, как и куда развивается сектор среднего бизнеса, в каких направлениях Россия может быть максимально конкурентоспособна, это будет [для власти] подсказкой — как перезагрузить всю систему регулятивных стимулов экономического роста, чтобы они доходили до этих предприятий, которые могут многое сделать для ускорения экономической динамики и деловой активности», — пояснил экономист. Акцент государства на несырьевой сектор экономики будет усиливаться, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это связано в том числе с включением России в повестку низкоуглеродного развития. «Так или иначе нужно будет выстраивать программу участия бизнеса в этой работе», — отметил Климанов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин ответил на новые обвинения США в протекционизме России. На встрече с одним лидеров отечественного бизнеса Алексеем Репиком 22 декабря Путин дал понять, что государство и дальше будет помогать бизнесу, отмечают эксперты. Это, с одной стороны, позволит перекроить российский рынок и снизить долю импорта, с другой — увеличить экспорт собственной продукции. В декабре 2021 года предпринимательской организации «Деловая Россия» исполнилось 20 лет, с чем президент Путин и поздравил ее руководителя Алексея Репика в начале встречи. Сегодня в организации состоит более семи тысяч бизнесменов, представляющих несырьевой сектор экономики, средний бизнес. «Надеюсь, что такие компании смогут стать основной для перехода на новую модель роста экономики», — отметил Репик. Он поблагодарил президента за поддержку инициатив «Деловой России»: освобождение молодых семей от уплаты НДФЛ при продаже единственного жилья, решение вопроса по инвестналоговому вычету, продление нулевой ставки по налогу на прибыль для образовательных и медорганизаций, исключение из КоАП нормы об одновременном наказании за одно и то же нарушение юрлица и работника. «Этот живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен. Конечно, важен не только диалог, но и реакция верная с обеих сторон. Но у нас это в целом получается», — заметил на это президент. В пандемию государство оказало бизнесу и серьезную финансовую поддержку, продолжил Алексей Репик. Это стимулировало вложение инвестиций в экономику. Но после повышения ключевой ставки Центробанком РФ и, как следствие, роста ставок по банковским кредитам, инвестиционная активность может снизиться. «Необходимо задействовать новые механизмы кредитования, помогать — я уже упоминал сегодня инвестиционный налоговый вычет, налоговые кредиты… Сейчас нужно уже, наверное, говорить не только о работе в режиме „спасения утопающих“ (российская экономика лучше, наверное, большинства, если не почти всех, преодолела этот тяжелый стресс и удар), но в режиме как раз стимулирования инвестиций… Не очень ответственно ведет себя ряд наших зарубежных коллег, которые деньги печатают, вбрасывают в экономику», — сказал Репик. Президент поддержал главу «Деловой России». Но при этом заметил, что пока (по данным Центробанка) не видно снижения объемов инвестиций. Объемы кредитования бизнеса не упали, а «это, собственно, и уровень инвестиций», подчеркнул Путин. «Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — отметил Путин и добавил, что поддержка несырьевому бизнесу и дальше будет оказываться. Встреча президента с Алексеем Репиком совпала с заявлениями Вашингтона о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению представителя США в ВТО Кэтрин Тай, РФ в нарушение договоренностей создает преференции на внутреннем рынке для товаров отечественного производства и проводит политику импортозамещения. Несмотря на все обвинения Запада, Путин «спокойно декларирует, что поддержка национального производства — это правильная политика, которая будет усиливаться в России», пояснил руководитель Института нового общества Василий Колташов. «По сути, это был разговор о том, что в новых исторических и экономических обстоятельствах государство будет поддерживать и дальше несырьевое производство. Это часть политики по импортозамещению. И эта политика будет усиливаться», — пояснил Колташов. Предприятия среднего класса имеют «очень сильный экономический потенциал», отметил ведущий экономист Центр политических технологий Никита Масленников. Поэтому президенту важно понять, как они пережили пандемию, как налажен экспорт продукции (в этом году его объем достигнет примерно 185 млрд долларов, по словам Масленникова), и как происходит импортозамещение, какая поддержка нужна. «Россия готовится к новому экономическому циклу [росту экономики, о чем говорил Путин на съезде РСПП], и средний бизнес должен стать одним из его двигателей. В этом секторе представлено наиболее конкурентное начало рыночной экономики. Если государство понимает, как и куда развивается сектор среднего бизнеса, в каких направлениях Россия может быть максимально конкурентоспособна, это будет [для власти] подсказкой — как перезагрузить всю систему регулятивных стимулов экономического роста, чтобы они доходили до этих предприятий, которые могут многое сделать для ускорения экономической динамики и деловой активности», — пояснил экономист. Акцент государства на несырьевой сектор экономики будет усиливаться, подтверждает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Это связано в том числе с включением России в повестку низкоуглеродного развития. «Так или иначе нужно будет выстраивать программу участия бизнеса в этой работе», — отметил Климанов.