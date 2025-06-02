Киев создает напряжение перед переговорами в Стамбуле: карта СВО на 2 июня

В преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который должен вскоре начаться в Стамбуле, киевские власти предпринимают усилия по созданию максимального напряжения на линии фронта. Кроме того, украинский пленный Иван Шарутин рассказал, что ВСУ мобилизуют грузчиков, сварщиков и других людей без военного опыта. Это происходит на фоне того, что вернувшиеся с фронта солдаты не хотят вновь возвращаться на передовую.
Помимо этого, серьезные бои развернулись у Дзержинска в ДНР. Украинская армия пытается атаковать позиции российских войск в районе поселка Теткино в Курской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Киев создает напряжение на фронте перед переговорами
В преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который должен состояться в Стамбуле 2 июня, киевские власти прилагают усилия для существенного обострения ситуации на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем telegram-канале.
«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии (переговоров между РФ и Украиной — прим. URA.RU) Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью — однозначное тому подтверждение», — написал Мирошник в telegram-канале.
В ВСУ служат грузчики и сварщики
Большинство солдат ВСУ, вернувшихся с фронта, выражают нежелание вновь участвовать в боевых действиях и возвращаться на передовую. В результате на службу призывают гражданских лиц — представителей различных профессий, таких как грузчики, сварщики и других, не имеющих опыта военной подготовки. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Шарутин.
«Забирают всяких грузчиков, сварщиков. Сами не хотят идти, у них у всех отмазка: „Мы же уже воевали, идите вы повоюйте“», — сказал Шарутин в интервью РИА Новости.
Украина не расследует дела о пропавших солдатах ВСУ
Следственные органы Украины затягивают расследование случаев исчезновения военнослужащих ВСУ в приграничных районах Курской области. В результате родственники пропавших не получают положенных компенсаций. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Для того, чтобы родные солдата ВСУ получили компенсацию, его должны признать именно погибшим в ходе выполнения задач в украинской армии. <...> Если же на бумагах украинский солдат пропал без вести в тыловом российском районе, то дознаватели просто откладывают дело в долгий ящик. Как итог, все вэсэушники числятся пропавшими без вести, а их родным не выплачиваются никакие компенсации», — передают слова собеседника ТАСС.
Ситуация на остальных участках фронта
Донецкое направление
В районе Дзержинска в ДНР идут интенсивные боевые столкновения. Российские подразделения продолжают осуществлять наступление, несмотря на ожесточенное противодействие со стороны украинских сил. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.
«В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения. Противник упирается, но наши подразделения находят возможность продвигаться дальше», — сказал Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».
На южнодонецком направлении ВС Украины предприняли очередные попытки контратак, однако они завершились безуспешно, пишет telegram-канал WarGonzo. Российские подразделения, в свою очередь, продолжают укреплять свои позиции и готовятся к дальнейшему наступлению в районе Комара. Кроме того, украинская сторона предпринимает меры по сдерживанию продвижения российских войск на Покровском направлении, однако перехватить инициативу украинским силам не удается.
С использованием беспилотников была составлена карта села Новополь в ДНР, а также прилегающих дорог и минных полей. Данную карту ВС РФ применяли при планировании и проведении операции по освобождению данного населенного пункта. Данную информацию предоставил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки войск «Восток» с позывным Татарин.
«Мы заранее знали, примерно, что и как, куда пойдем. Снимали с БПЛА видео: дороги, где есть мины, где колючки (колючая проволока — прим. URA.RU)», — рассказал военнослужащий. Его слова приводит ТАСС.
Часовоярское направление
Российские подразделения добились новых тактических достижений в пределах городской зоны. Противник продолжает перебрасывать в город пехотные подразделения. Добровольческие расчеты дронов Южной группировки войск нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в районе Часова Яра, уничтожив их. Об этом рассказали в Минобоорны РФ.
«Операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов отдельного отряда „Буревестник“ добровольческого корпуса Южной группировки войск была выявлена точка запуска БПЛА, блиндаж с личным составом и легкий бронированный многоцелевой транспортер ВСУ. Удары по целям в кратчайший срок были нанесены с использованием дронов-камикадзе, которые успешно поразили все обнаруженные цели», — сообщили в министерстве.
Сумское направление
Российские военные продолжают формирование буферной зоны на территории Сумской области. В районе населенного пункта Юнаковка отмечаются тактические успехи российских подразделений. Подразделения ВСУ не прекращают попытки атаковать российские позиции вблизи Теткино, однако все их атаки регулярно приводят к потерям личного состава и техники с украинской стороны.
Запорожское направление
Существенных изменений в линии боевого соприкосновения не отмечается. На ряде участков ведутся позиционные бои.
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