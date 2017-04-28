Нефтяники хотят переложить оплату акциза на бензин на АЗС

06:19 28 апреля 2017 0

Свою инициативу нефтяники мотивировали ростом акцизов Фото: media.gazprom-neft.ru

Российские нефтяные компании выступили с предложением возложить уплату акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на владельцев автозаправочных станций.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, такая идея уже рассматривалась около года назад, но не встретила понимания в минфине. В 2016 году нефтеперерабатывающие предприятия обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть их предложение. Свою инициативу они мотивировали ростом акцизов.

Пока позиция минфина на этот счет остается неизменной. Однако вопрос еще предстоит рассмотреть другим ведомствам, ответственным за реформу налогообложения в нефтяной отрасли.