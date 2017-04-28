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28 апреля 2017
27 апреля 2017
06:19  28 апреля 2017 0

Нефтяники хотят переложить оплату акциза на бензин на АЗС

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Свою инициативу нефтяники мотивировали ростом акцизовФото: media.gazprom-neft.ru

Российские нефтяные компании выступили с предложением возложить уплату акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на владельцев автозаправочных станций.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники, такая идея уже рассматривалась около года назад, но не встретила понимания в минфине. В 2016 году нефтеперерабатывающие предприятия обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть их предложение. Свою инициативу они мотивировали ростом акцизов.

Пока позиция минфина на этот счет остается неизменной. Однако вопрос еще предстоит рассмотреть другим ведомствам, ответственным за реформу налогообложения в нефтяной отрасли.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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