09:00 28 апреля 2017 0

"Брат за брата" - это не про Глеба и Вадима Самойловых (на фото первый) Фото: Александр Исаков / URA.RU

Наступила пятница, впереди длинные выходные. Чтобы закончить все дела вовремя и отдыхать без угрызения совести, нужно быть в курсе происходящего. А лучший способ для этого — чтение нашей рассылки, в которой есть все интересное, важное и обсуждаемое. Шесть абзацев текста — и вы знаете, что обсудить с коллегой у кулера. Словом, подписывайтесь и будьте в курсе!



А вот самое интересное из того, что произошло, пока вы спали:

Уральский телеведущий Евгений Енин впервые публично выступил на публике в новом статусе главного пиарщика единороссов. Он провел круглый стол по бэби-боксам. Мы сходили на мероприятие и поняли: теперь публичные выступления «ЕР» будут выглядеть как телевизионное ток-шоу. Вчера все так и было, не хватает только зрительского смс-голосования за понравившегося участника.

На Ямале вдвое выросла задолженность фирм по зарплате вахтовикам, и скоро здесь начнутся массовые забастовки. Долги появились у, казалось бы, благополучных предприятий нефтегазовой промышленности. Прокуратура бьет тревогу: все становится только хуже, долги будут расти.

Жильцам многоквартирных домов теперь придется платить за свет на чердаках и в подвалах. Суммы в квитанциях повысятся, и уже понятно, на сколько.

Бывший участник когда-то неплохой уральской рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов снова судится с братом. На этот раз речь идет о немаленькой сумме денег.

Писатель Михаил Веллер устроил странный скандал на радио «Эхо Москвы». Когда ведущая задала ему вопрос, прозаик вырвал микрофон, плеснул в женщину водой, кинул кружкой и удалился с бранными словами. Разумеется, весь скандал попал на видео, вы можете самостоятельно оценить степень адекватности Веллера.

Событие планетарного масштаба. Аппарат «Кассини» впервые в истории прошел между Сатурном и его кольцами и передал на Землю фотографии. Новые снимки — лучшие из когда-либо сделанных, это стоит увидеть.